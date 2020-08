Índice de miseria refleja peor situación en EE.UU.

(Bloomberg) -- Se proyecta que Estados Unidos tendrá el peor cambio de suerte este año en una clasificación de miseria económica mundial, lo que resalta cuánto estrago ha causado la pandemia.

EE.UU. cayó 25 lugares, del puesto 50 al 25, en el índice de miseria Bloomberg, que registra las perspectivas de inflación y desempleo para 60 economías. El presidente Donald Trump busca la reelección mientras millones de estadounidenses permanecen desempleados. Solo Islandia, Israel y Panamá estuvieron cerca de ese nivel de deterioro en las clasificaciones anuales.

Se proyecta que el nivel de miseria aumentará este año en casi todas las economías encuestadas en medio del covid-19. Analistas esperan un mayor desempleo y un crecimiento moderado.

Venezuela, Argentina, Sudáfrica y Turquía mantuvieron su clasificación poco envidiable desde 2019 como las cuatro economías más miserables del mundo. Venezuela mantiene el peor estatus del peor del mundo por sexto año consecutivo. El país sudamericano se sigue enfrentando a precios por las nubes. El Índice Café Con Leche de Bloomberg estima una inflación actual de 4,043%.

Tailandia se lleva el título de economía “menos miserable”, aunque la forma única en que el Gobierno calcula el desempleo relativiza su desempeño en comparación con la mejora de dos puntos de Taiwán, que ocupa el sexto puesto, o el progreso de Singapur a la segunda posición de esta escala.

El índice de miseria Bloomberg, ahora en su sexto año, se basa en el antiguo concepto de que bajos niveles de inflación y desempleo reflejan el bienestar de los residentes de un país. Los puntajes de este año se basan en encuestas de Bloomberg con estimaciones de economistas para el crecimiento de los precios y el desempleo en 2020 en cada economía y compara esos valores con los datos reales del año pasado. El índice incluye países para los cuales Bloomberg tiene suficientes pronósticos económicos.

Algunas de las economías que reflejan mejoras en su clasificación del índice de miseria para 2020:

La clasificación de Luxemburgo mejoró este año en comparación con el año pasado, pasando más favorablemente al puesto 47 desde la posición 30.

En China, primer país impactado por el coronavirus, se proyecta que los datos de desempleo e inflación de 2020 se verán moderadamente afectados. La segunda economía más grande del mundo mejoró siete lugares, llegando a la posición 44.

El puntaje general de miseria de Alemania no tuvo muchos cambios con respecto a su rendimiento real en 2019 —6,7 frente a 6,4 el año pasado—, pero el motor europeo mejoró en 10 posiciones pues es menos vulnerable que otras economías que luchan contra los efectos del coronavirus en el mercado laboral.

Para algunos, cuyos puntajes de miseria serán más bajos en 2020 que en 2019, incluida Turquía, incluso las buenas noticias son malas. Los puntajes de miseria más bajos se deben en gran medida a una demanda más débil que ha generado menores expectativas de inflación.

