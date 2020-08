Humberto Janeiro supera la grave sepsis que nos hizo temer por su vida y se recupera en planta

15/09/2017 Humberto Janeiro, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Según ha podido confirmar Chance, a través de fuentes hospitalarias, Humberto Janeiro ha abandonado la UCI y se recupera en planta del fallo multiorgánico que nos hizo temer por su vida. El padre de Jesulín de Ubrique, después de más de una semana ingresado en el Hospital Universitario de Jerez, ha mejorado considerablemente. El ex marido de Carmen Bazán ha podido abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos y, aunque delicado, mejora poco a poco.



Recordemos que Humberto ingresó en el hospital de Jerez de la Frontera a causa de unas úlceras en el pie motivadas por la diabetes que padece. Después de días en el centro, su situación empeoró a causa de un shock séptico que le habría producido un fallo multiorgánico que nos hizo temernos lo peor. Sin embargo, y una vez más, el patriarca de los Janeiro ha demostrado su fortaleza y ha superado esta sepsis.



Días atrás, la periodista Carmen Pardo, muy cercana a María José Campanario, adelantaba que Humberto estaba mejorando poco a poco, aunque su estado seguía siendo delicado. Sus hijos, a su lado en estos duros momentos, preferian no dar más datos acerca de la salud de su padre, aunque admititían que estaba "grave".



Sin embargo, y como hemos podido conocer en exclusiva a través de fuentes hospitalarias, Humberto ha mejorado considerablemente y no sólo conserva su pierna - afectada por la sepsis y que se pensó que habría que amputar - sino que ha abandonado la UCI.



A falta de confirmación oficial por parte de los Janeiro, podemos adelantar que el padre de Jesulín, Humberto, Víctor y Carmen, se recupera, lentamente, en la planta del Hospital Universatio de Jerez.¡Mucho ánimo Humberto!