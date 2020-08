Herrera dice que el América no era tan malo en la crisis, ni el mejor ahora

El entrenador de América, Miguel Herrera, reacciona durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca vs Águilas del América, del torneo Guardianes 2020, en el estadio Hidalgo, en Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre/Archivo

México, 6 ago (EFE).- El entrenador del América mexicano, Miguel Herrera, aseguró este jueves que su equipo no era tan malo en su decepcionante pretemporada, ni tan bueno ahora, que lidera el torneo Apertura.

"Ni en la pretemporada el equipo fue el peor, ni ahora por dos partidos ganados es el mejor. Hay que mantener el trabajo, la concentración y tratar de seguir sumando puntos porque eso será importante para el grupo", expresó en rueda de prensa.

El América venció por 1-2 al Pachuca y goleó por 4-0 al Tijuana en sus dos primeras apariciones en el Apertura pero, según Herrera, queda mucho camino por recorrer y están conscientes de eso.

"He visto trabajar bien al grupo, estamos concentrados porque todos los partidos son difíciles. Para ganarlos hay que jugarlos", agregó.

América visitará este viernes al Necaxa en la tercera jornada del campeonato. Al referirse al duelo, el técnico reveló que repetirá la alineación del pasado fin de semana, lo cual significa que mantendrá en la cancha al defensa uruguayo Sebastián Cáceres y enviará al banquillo al argentino Emanuel Aguilera, recuperado de una lesión.

"Vamos a repetir alineación. Estamos conscientes de que 'Ema' se recuperó, sin embargo Cáceres lo ha hecho bien. Emanuel no baja los brazos, la molestia se disipó, pero vimos bien al equipo como para hacer modificaciones", observó.

Al referirse a la situación de emergencia por la COVID-19, en la que jugadores de otros equipos han violado el aislamiento, Herrera explicó que en el América no hay amenazas ni castigos y mantienen una buena comunicación con los jugadores, que mantienen las precauciones para evitar contagios.

"Nos entrenamos y de aquí a la casa, hay un convencimiento en cada uno. Lo importante es estar concentrado y que seamos exagerados a la hora de lavarnos las manos y de usar el tapabocas; los días libres son para estar en casa. Tenemos una responsabilidad con el torneo y debemos cuidarnos", agregó.

A una interrogante de los medios sobre el posible regreso a la cancha del volante Giovani Dos Santos, el estratega reveló que aún no recupera la forma deportiva luego de una lesión y no estará en el duelo ante Necaxa.

"Gio no está para este partido todavía, ya se entrenó bien esta semana, aunque todavía no con el grupo", concluyó.