Guinea.- El partido gubernamental de Guinea nomina a Alpha Condé como candidato a las presidenciales de octubre

El presidente dice que "toma nota" y rechaza por ahora confirmar si se presentará a un tercer mandato



El partido gubernamental Asamblea del Pueblo de Guinea (RPG) ha nominado este jueves al presidente del país, Alpha Condé, como candidato en las presidenciales previstas para el 18 de octubre, sin que éste haya confirmado si se presentará a un tercer mandato al frente del país africano.



El mandatario guineano ha dicho tras la nominación que "toma nota" de la decisión de su partido. "Si quieren que acepte la proposición, hace falta un compromiso para que la RPG sea lo que fue en sus inicios", ha manifestado.



"Es decir, un partido que no olvide a nadie, sobre todo a los analfabetos. Si estamos de acuerdo en que los próximos seis años deben ser consagrados a la emancipación de las mujeres, tomo nota. Si estamos de acuerdo en que los próximos seis años deben permitir a los jóvenes guineanos ser dueños de su destino, digo sí", ha agregado.



Así, ha argüido que "no es suficiente con decir que se sea candidato, hace falta decir que se es candidato para hacer algo". "Si ustedes quieren que siga, hace falta que se comprometan a hacer que las personas abatidas y descontentas vuelvan a encontrar el placer de vivir".



"Hace falta que los ministros y altos funcionarios miembros del partido cambien su comportamiento. Es decir, que no olviden por qué están en esos cargos, y es porque las personas que son analfabetas votaron a la RPG", ha dicho, según ha recogido el portal guineano de noticias Guinée News.



"Hace falta que entendamos sobre todo que sólo la gente importa. La RPG no es el enemigo de Guinea. Pido que sean tolerantes y abiertos", ha agregado Condé, quien ha dado las gracias a su partido por elegirle como candidato a las elecciones.



La decisión de la RPG ha llegado apenas unos días después de que Ousmane Kaba, antiguo aliado de Condé, se convirtiera en el primer candidato opositor a las presidenciales, tras aceptar la nominación del Partido de los Demócratas por la Esperanza (PADES).



Así, adelantó que "se opondrá frontalmente al régimen". "Los pesimistas que piensan que el PADES sólo dará credibilidad a unas elecciones perdidas de antemano les decimos que se equivocan", enfatizó, antes de denunciar la situación económica y sociopolítica del país.



"Guinea no tiene hoy una Constitución legítima, dado que fue aprobada en unas condiciones particularmente duras y al margen del Estado de Derecho", dijo, sumándose a las críticas contra Condé por el polémico referéndum del 22 de marzo.



EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL



El referéndum constitucional, que se celebró junto con las elecciones parlamentarias, fue boicoteado por los principales partidos opositores, quienes denunciaron que el presidente busca abrir la puerta a un tercer mandato a través de estas enmiendas.



Condé anunció el 20 de diciembre un nuevo proyecto de Constitución que le permitiría presentarse a un tercer mandato, a pesar de las movilizaciones populares en contra de esta posibilidad, por lo que la oposición habló de "golpe de Estado constitucional".



Asimismo, la Carta Magna se vio sumida en una nueva polémica en junio cuando el Colegio de Abogados denunció "delincuencia jurídica" debido a las diferencias existentes entre el texto aprobado en el referéndum y el publicado en la Gaceta Oficial.



El presidente llegó al poder en 2010 tras ganar las elecciones que pusieron fin a dos años de dictadura militar y después de casi un cuarto de siglo de gobierno de Lansana Conté, fallecido en 2008. La oposición denuncia la persecución política lanzada por Condé y la comparan con la represión de Conté.