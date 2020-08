Guatemala.- EEUU acusa a un ex ministro de Economía de Guatemala de lavar dinero procedente del narcotráfico

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al ex ministro de Economía de Guatemala Asisclo Valladares de lavar cerca de diez millones de dólares procedentes del narcotráfico y otras actividades ilegales



La Justicia estadounidense señala a Valladares como el 'cerebro' de un sistema de blanqueo de capitales que habría estado operativo entre 2014 y 2018 e implicaría también a "un importante narcotraficante, políticos corruptos y al empleado de un banco guatemalteco.



De acuerdo con la acusación, Valladares "alentó el tráfico ilegal de drogas creando una demanda de dinero no rastreable, dinero que usó para sobornar a políticos corruptos" de la nación centroamericana.



El dinero se habría movido en Guatemala y por otros países de América Latina pero también habría pasado por cuentas bancarias estadounidenses. "Al menos dos empresas de Miami ayudaron supuestamente a los conspiradores", ha precisado el Departamento de Justicia.



"Este caso prueba los lamentables vínculos que a veces hay en los países centroamericanos y suramericanos entre los narcotraficantes, los empresarios y los políticos corruptos", ha lamentado la fiscal del caso, Ariana Fajardo Orshan.



El agente especial del FBI Robert E. Bornstein, que también participa en la investigación, ha subrayado que "el FBI y sus socios no se detendrán en las fronteras (estadounidenses) para identificar y localizar a criminales". "Nadie está por encima de la ley", ha apostillado el agente de la DEA en Miami Kevin W. Carter.