Grecia/Turquía.- Grecia sugiere recurrir a la CIJ para resolver sus disputas marítimas con Turquía

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha llamado este jueves a Turquía al diálogo para resolver sus disputas marítimas y ha sugerido que, en caso de no llegar a un acuerdo, las partes podrían recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el asunto.



"He sido muy honesto con Turquía y la comunidad internacional. Creo que si no podemos llegar a un acuerdo hay que ir al tribunal de La Haya", ha aseverado el mandatario, según informaciones del diario 'Kathimerini'.



En cuando a la relación con Ankara, Mitsotakis ha manifestado que su deseo es el de "resetearla", pero ha citado dificultades debido al acuerdo marítimo entre Turquía y Libia, a las violaciones del espacio aéreo por parte de cazas turcos sobre le Egeo y a los planes de llevar a cabo exploraciones petroleras en la zona económica exclusiva de Chipre, otra cuestión que suscita problemas entre ambos países.



A esto se suma la cuestión migratoria en la frontera, especialmente en la zona de Evros, y la reconversión de Santa Sofía en una mezquita. "No queremos aislar a Turquía, quiero que nos comprometamos con ellos en lo referente a inmigración", ha sostenido.



No obstante, ha destacado que Grecia no puede trabajar bajo "constante amenaza", con la presión de que "abrirán las compuertas al desastre" en cualquier momento.



La última escalada de tensión entre Turquía y Grecia se refiere al aérea que va de la costa de la ciudad turca de Antalia a la de la isla griega de Kastellorizo, conocida como Meis en Turquía. El Gobierno turco argumenta que su placa continental debe medirse según la zona continental y que el área al sur de la isla griega, a escasos kilómetros de dicha isla, cae por tanto dentro de su zona exclusiva.



Por su parte, Grecia dice que sus islas deben tenerse en cuenta para delimitar su placa continental, en línea con la Ley del Mar de Naciones Unidas, concediéndose el único derecho a pesar de la proximidad de la isla a Turquía. Turquía no ha ratificado esa ley.