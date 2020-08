Fútbol/Champions.- Previa de la Juventus - Olympique de Lyon

Lisboa o nada para una Juventus en apuros



Los de Maurizio Sarri esperan remontar ante el Olympique de Lyon el 0-1 de Francia



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La Juventus buscará este viernes en Turín (21.00 horas/Movistar Liga Campeones 1), en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, remontar el resultado desfavorable de la ida en Francia para no quedarse fuera de la atípica fase final de Lisboa.



Tras conquistar a finales de julio su noveno 'Scudetto' consecutivo, los de Maurizio Sarri pusieron ya su cabeza en la competición continental, parada desde que a principios de marzo estallase la pandemia de coronavirus en Europa. Días antes, el 26 de febrero, los juventinos caían de manera sorprendente en el Parc Olympique Lyonnais (1-0).



Un solitario tanto a la media hora del centrocampista Lucas Tousart, que no podrá estar este viernes en el Juventus Stadium tras fichar por el Hertha de Berlín, ponía contra las cuerdas a la 'Vecchia Signora', al que el valor doble de los goles fuera de casa podría jugar una mala pasada. Para ello, los jugadores locales deberán emular la remontada de octavos del pasado curso ante el Atlético, cuando el 3-0 en su cancha borró el 2-0 del Wanda Metropolitano.



Todo ello ante un rival de infausto recuerdo para dos exmadridistas, Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín, que en 2010 caían en la misma ronda eliminados ante los franceses, en un partido de vuelta en el que el argentino tuvo una ocasión clarísima que desperdició. Desde entonces, el portugués no ha faltado a una cita con los cuartos del torneo continental.



Cristiano llegará, además, con fuerza después de descansar en la última jornada de la Serie A; la ventaja del delantero de la Lazio Ciro Immobile al frente de la tabla de goleadores de la liga italiana y de la carrera para la Bota de Oro hicieron que el técnico 'bianconero' no le convocase para el choque ante la Roma.



El luso e Higuaín formarán en un tridente ofensivo en el que previsiblemente no estará Paulo Dybala, que apura sus opciones para superar una lesión muscular y que esperará en el banquillo. Sarri no podrá contar seguro con los lesionados Douglas Costa, Khedira y De Sciglio.



Mientras, el Olympique de Lyon, séptimo en la pasada edición de la Ligue 1 -fuera de puestos europeos-, dada por finalizada en abril por la pandemia de coronavirus, espera defender su ventaja para sacar su billete para la capital portuguesa, aunque la falta de rodaje podría jugar en su contra.



De hecho, los de Rudi Garcia solo han disputado un encuentro desde marzo, la final de la Copa de la Liga del pasado 31 de julio. En ese duelo tras cinco meses de parón, los de Lyon cayeron en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain.



El preparador del conjunto galo no podrá contar, además de con el goleador Tousart, con el defensa malí Youssouf Koné, mientras que Marcelo y Kenny Tete son duda por sus respectivas lesiones.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuaín y Cristiano Ronaldo.



OLYMPIQUE DE LYON: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay y Dembélé.



--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).



--ESTADIO: Juventus Stadium.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones 1.