Fútbol/Champions.- Gundogan: "No estoy pensando en el buen momento del Real Madrid, debemos jugar como el Bernabéu"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El centrocampista alemán del Manchester City, Ilkay Gundogan, asegura no estar "pensando" en la mejoría del Real Madrid respecto al mes de febrero y pidió jugar del mismo modo que en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.



"El buen momento del Real Madrid es algo en lo que ni siquiera estoy pensando. Debemos jugar como lo hicimos en el Bernabéu en el partido de ida y estoy seguro de que podemos pasar", señaló Gundogan en declaraciones recogidas por la web del club este jueves.



Para el medio, "lo único" que tienen que hacer es centrarse en sí mismos. "Saber que poseemos la calidad para pasar esta ronda y que podemos hacerlo muy bien en la competición es una motivación suficiente para mí", advirtió.



De todos modos, de lo que "no hay duda" es que van a "analizar" al conjunto madridista. "Pero no quiero pensar en su situación actual", insistió el jugador 'citizen' de 29 años



"Todavía puede ser una gran temporada. Tenemos un gran partido contra el Real Madrid. La Liga de Campeones es la última competición que tenemos para ganar un trofeo y sabemos que será bastante difícil, pero no imposible. Necesitamos intentar y dar lo mejor de nosotros. Estoy seguro de que vamos a ser mejores contra el Real Madrid, ahora depende de nosotros demostrarlo", sentenció.