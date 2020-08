Fútbol/Champions.- Fabio Capello: "Sin Sergio Ramos será muy difícil defender al City"

18/03/2012 Fabio Capello MÁLAGA DEPORTES ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA M. ALVAREZ



El entrenador de fútbol Fabio Capello valoró el choque de este viernes entre Manchester City y Real Madrid por un billete a cuartos de final de la Liga de Campeones, un duelo igualado para el cual los blancos tienen una baja sensible con Sergio Ramos.



"Será un partido muy interesante. El nuevo equipo es el Manchester City. La historia es el Real Madrid. Los antecedentes del conjunto blanco son muy fuertes y están acostumbrados a jugar estos partidos de camino a la final", dijo en una entrevista para Laureus.com.



El técnico italiano, que recordó la "historia" y prestigio que pudo sentir en el banquillo del Santiago Bernabéu, vio un partido abierto a pesar del 1-2 de la ida, gracias al buen momento del Madrid tras el confinamiento.



"Ambos equipos juegan muy bien al fútbol, pero Guardiola está cambiando su estilo. Cuando estaba en el Barcelona, jugaba el famoso tiki-taka, pero ahora ha cambiado mucho. Cuando recupera el balón, avanzan muy rápido para crear ocasiones de gol, con jugadores fantásticos como De Bruyne, Mahrez, Gabriel Jesús. Será un partido espectacular en mi opinión", dijo.



A los celestes Capello les ve futuro si guardan a Guardiola en el banquillo. "El mejor entrenador... Me gusta Jurgen Klopp. Me gusta Guardiola. Guardiola hace algo nuevo, el nuevo estilo de fútbol. Mucha posesión del balón. Klopp es fuerte, juega rápido, de manera directa al recuperar el balón. Ahora, Guardiola está tratando de hacer algo más rápido", confesó.



Volviendo al cruce de este viernes, Capello destacó la importancia de Sergio Ramos, quien no podrá jugar por sanción. "Sin Sergio Ramos, cuando tengan que defender, será muy difícil. Sergio Ramos es el capitán, el líder en el vestuario, el líder en el campo. La personalidad de este jugador es muy importante para todos sus compañeros", afirmó.



"Pero otro líder realmente importante es Zidane. Alguien me dijo que cuando él habla, todos los jugadores se quedan callados. Tratan de entender lo que quiere decir. Esto es realmente importante. Creo que también con Guardiola ocurre lo mismo. La personalidad del entrenador es uno de los factores más importantes cuando entrenas a equipos como el City o el Real Madrid", añadió.



"Así que creo que, en mi opinión, el Manchester City es favorito, porque sin Sergio Ramos será muy difícil para el Real Madrid defender al City", terminó con su pronóstico.