Fútbol/Champions.- Diego Costa: "Los atléticos se merecen esta 'Champions' más que nosotros"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa ha asegurado que tratarán de responder a las "expectativas" creadas tras eliminar al Liverpool en la Liga de Campeones con una victoria en su duelo de cuartos a partido único ante el RB Leipzig, y espera que al fin puedan cumplir el sueño de poder ofrecer el título a los aficionados rojiblancos, que "se lo merecen más" que los propios jugadores.



"Es la mejor afición del mundo, con ellos sería mucho más fácil. Tenerlos detrás nos empuja mucho, es negativo no tenerlos a nuestro lado, pero esperamos que estén en casa animando y vibrando. Vamos a dar nuestra vida para conquistar el título y ojalá nos toque este año y dar esa alegría a la gente. Durante tiempo, es un sueño que vienen persiguiendo, nosotros también, pero creo que ellos se lo merecen más que nosotros", declaró en una entrevista a los medios oficiales del club.



Por ello, están comprometidos al cien por cien. "Los jugadores no podemos quitar la ilusión de los aficionados. En las finales que tuvimos no pudimos lograr el título. Tenemos un equipo muy difícil, si pasamos nos tocará otro equipo muy difícil y si pasamos, en la final habrá otro equipo muy difícil. Tienen que saber que no es fácil, nunca lo ha sido y ahora no lo va a ser. Que la gente esté ilusionada y nos dé energía positiva, pero hay que tener los pies en el suelo", señaló.



En otro orden de cosas, el hispano-brasileño rememoró la eliminatoria contra el Liverpool. "Fue para entrar en la historia, de lo más lindo que se ha vivido aquí en mucho tiempo. Ya pasó; la gente se ha creado muchas expectativas con nosotros e intentaremos corresponder y salir enchufados para hacer algo lindo. Ojalá que hagamos un partido bueno y la suerte también nos acompañe", deseó, recordando que ahora se enfrentan a algo "totalmente distinto" por la pandemia de coronavirus.



Sobre el duelo de cuartos ante los alemanes a partido único, fue claro. "No nos da tranquilidad. El equipo ha estado bien tras el parón, ha respondido. La gente espera que compitamos, que ganemos partidos y que estemos con los de arriba, y así fue. Estamos en una dinámica muy buena, pero hay que saber que la 'Champions' es otro campeonato, otro mundo. Estamos motivados, las ganas que tenemos nadie nos las va a quitar y ojalá tengamos la misma suerte que en la vuelta", indicó.



Sobre el Leipzig advirtió de que tienen "un equipazo" y que juegan "muy bien". "Es un equipo que juega muy bien la pelota y sabe lo que hace. Han llegado a cuartos y no tienen presión, aunque el sueño y la ambición no se la quitan. Va a ser un partido muy complicado y tenemos que estar muy concentrados para sacarlo adelante. Si hiciésemos un partido mal, a doble vuelta tendríamos la oportunidad de darle la vuelta en el siguiente, pero a partido único puede pasar cualquier cosa. Está muy igualado para todos", subrayó.



Por otra parte, Costa habló de su buen momento de forma. "Las lesiones no me están amargando. Estoy en un gran club, con buenos recuperadores, doctores, que nos ayudan mucho. Me quedo con lo bueno, la vuelta, que fue buena. Ante el Liverpool entré diez minutos, y que el estadio me recibiera así es de las cosas más lindas que he vivido en este club. Las cosas malas a veces sirven para lo bueno. Fue un recibimiento único", expresó.



"Lo que estamos viviendo es una situación muy complicada, rara. Estuvimos parados y aproveché para coger tono, mejorar físicamente y no dejar pasar el tiempo. Dentro de las dificultades tienes que aprovechar y sacar las cosas buenas. Me preparé para volver, para poder jugar partidos y no sufrir lesiones, porque había muchos partidos seguidos. Quería volver bien y tener una secuencia para coger tono, que es lo que yo vengo buscando desde que he vuelto", concluyó.