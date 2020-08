Fútbol.- Cazorla: "Xavi tuvo un papel importante en mi decisión de venir a Catar"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El centrocampista español Santi Cazorla confesó que Xavi Hernández tuvo "un papel importante" en su decisión de fichar por el Al Sadd de Catar, club con el que fue presentado este jueves con el "objetivo" de ganar títulos.



"Es un gran honor estar con el club más grande de Catar. Xavi me ayudó mucho en mi decisión de venir a Catar, fue un modelo a seguir para mí cuando era jugador y seguro que me iba a dar un ejemplo como entrenador", dijo tras firmar su nuevo contrato.



Cazorla dejó el Villarreal para ponerse a las órdenes de Xavi, técnico del equipo catarí y viejo conocido de la selección española. "Mi objetivo es ganarlo todo con Al Sadd. Hay que esforzarse por ganar todo", apuntó, antes de referirse a Catar como "el mejor lugar" para celebrar el Mundial de 2022.



"Quiero agradecer a todos por su aliento y apoyo continuo al equipo, y me esforzaré por ayudar al equipo todos los días para cosechar las victorias", terminó.