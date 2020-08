Francia desaconseja viajar a Aragón, además de a Cataluña, por la COVID-19

El ministro francés de Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne (i) y el primer ministro galo, Jean Castex (d) tras una reunión del Gobierno en París.EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 6 ago (EFE).- Francia desaconseja ahora viajar a Aragón por la situación epidémica allí, con lo que se convierte en la segunda comunidad autónoma española afectada por esa recomendación junto a Cataluña, adonde ya se pedía evitar esos desplazamientos desde el 24 de julio.

En su página web de consejos a los viajeros, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores indica que se desaconseja ir a Aragón hasta que "la situación se restablezca" por "la evolución de la situación epidémica".

El Ministerio incita "fuertemente" a que los franceses que se encuentran actualmente en Aragón a su vuelta a Francia se hagan un test PCR, para ver si se han infectado por la COVID-19, aunque no les obliga ni les exige que hagan cuarentena.

Recuerda que en Aragón hay que llevar mascarilla "en cualquier circunstancia" y que hay siete comarcas, incluidas las ciudades de Huesca y Zaragoza, que han tomado disposiciones especiales que han supuesto dar marcha atrás en los planes de dirigirse a la "nueva normalidad" y se aplica la llamada "fase 2 flexibilizada".

Desde que lo anunció el pasado 24 de julio su primer ministro, Jean Castex, Francia también desaconseja viajar a Cataluña e igualmente pide a los franceses que se encuentren allí a hacerse una prueba de coronavirus a su vuelta a su país.

En sus consejos a los viajeros, se refiere a la situación en el área metropolitana de Barcelona y en la provincia de Lleida a las comarcas del Segrià, donde se encuentra la capital, y a la Noguera.

El Ministerio también hace un apunte sobre la provincia de Lugo, pero allí no hay ninguna recomendación particular. En concreto, se alude a que las autoridades gallegas decidieron imponer un confinamiento de cinco días, del 6 al 10 de julio, en 14 municipios tras detectarse un foco con un centenar de casos positivos en A Mariña.

Sobre España como conjunto, insiste en que desde el 21 de junio no hay ninguna limitación para entrar en su territorio ni hay ninguna obligación de cuarentena en vigor.