Francia.- Axa reduce un 38,7% su beneficio hasta junio y no repartirá dividendo extraordinario

PARÍS, 6 (EUROPA PRESS)



El grupo asegurador francés Axa obtuvo un beneficio neto de 1.429 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que representa una caída del 38,7% en comparación con su resultado de la primera mitad de 2019, según informó la entidad, que ha decidido no llevar a cabo la distribución excepcional de reservas prevista para el cuarto trimestre.



Axa ha cifrado en 1.500 millones el impacto estimado en sus ingresos subyacentes de 2020 de las reclamaciones y contribuciones de solidaridad vinculadas a la pandemia, en línea con sus proyecciones anteriores.



La cifra de negocio bruta de Axa entre enero y junio alcanzó los 52.391 millones de euros, un 10% por debajo del dato del primer semestre del año anterior, mientras que los ingresos subyacentes de la entidad cayeron un 47,9%, hasta 1.885 millones.



En concreto, el negocio de vida redujo un 8% sus ingresos subyacentes, hasta 1.165 millones, mientras que el área de no vida ingresó 544 millones, un 73% menos. Por su parte, el negocio de salud incrementó un 9% sus ingresos, hasta 388 millones, y los ingresos por gestión de activos subieron un 6%, hasta 130 millones.



De su lado, la aseguradora contabilizó en el primer semestre un impacto adverso de 343 millones de euros por impagos, ocho veces más que en el primer semestre de 2019, cuando la partida ascendió a 42 millones de euros.



"En la primera mitad de 2020, Axa demostró su resiliencia en el difícil contexto de la pandemia del Covid-19", indicó Thomas Buberl, consejero delegado de Axa, quien subrayó que el impacto de la Covid-19 en las cuentas de la entidad se ajustó a las previsiones.



Por otra parte,en el actual contexto marcado por la pandemia de Covid-19 y tras mantener varias conversaciones con el regulador francés y la recomendación a nivel europeo de que las aseguradoras se abstengan de distribuir dividendos hasta el 1 de enero de 2021, el consejo de administración de Axa determinó en su reunión de ayer "que no propondrá una distribución excepcional de reservas a los accionistas en el cuarto trimestre de 2020".