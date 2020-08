Estadounidenses creen que las restricciones por la COVID-19 se levantaron muy pronto

- Varios vehículos pasan el 17 de junio de 2020 delante de la placa de entrada de Immokalee en el sur de la Florida (Estados Unidos). EFE /Giorgio Viera /Archivo

Washington, 6 ago (EFE).- Un 69 % de los estadounidenses cree que los estados levantaron demasiado pronto las restricciones impuestas sobre las actividades públicas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19, según un informe divulgado este jueves por el Centro Pew.

El trabajo indica que el 74 % de los latinos y el 84 % de los afroamericanos coincide con la opinión de que las medidas restrictivas se suspendieron demasiado pronto, frente al 65 % de los blancos.

Entre la población en general la preocupación por el levantamiento precipitado de las restricciones la comparte el 73 % de los jóvenes entre los 18 y 29 años, el 70 % de los adultos con edades entre 30 y 49 años, el 66 % de los mayores de 50 a 64 años y el 67 % de los mayores de 65 años, indicó Pew.

Asimismo, mientras que el 78 % de los encuestados con estudios de posgrado opina que las restricciones se levantaron demasiado rápido, esa preocupación la comparte el 64 % de quienes completaron sólo los estudios de la escuela secundaria.

Respecto a la crisis económica, casi las tres cuartas partes de los estadounidenses (73%) dijeron que la forma más efectiva para lograr la reactivación es reduciendo significativamente los contagios para que la gente se sienta cómodas yendo a las tiendas, restaurantes, escuelas y otros lugares de trabajo, y sólo una cuarta parte (26 %) dice que lo mejor es reabrir negocios y escuelas, incluso si las infecciones no han bajado lo suficiente.

Entre la población en general, el 75 % opina que la razón principal por la cual se ha prolongado la pandemia es que la gente no mantiene la distancia física de seguridad y no usa máscaras como lo han recomendado las autoridades médicas del país.

Un 53 % de los estadounidenses opinó que la razón principal ha sido una respuesta inadecuada del Gobierno del presidente Donald Trump y, por afiliación política, el 89 % de los demócratas cree que la falta de distancias y máscaras ha sido un factor mayor en la pandemia, una opinión que comparte solo el 57 % de los republicanos.

Las encuestas de Pew, realizadas entre el 27 de julio y el 2 de agosto y con un margen de error de 1,5 puntos, encontraron que el 59 % de los estadounidenses desaprueba la gestión presidencial de Trump, algo que comparte el 57 % de los hombres y el 61 % de las mujeres.

La opinión negativa acerca de Trump y su labor presidencial llega al 88 % entre los afroamericanos, el 72 % de los asiáticos, el 68 % de los latinos y el 50 % de los blancos, de acuerdo con las cifras de Pew.