El Sevilla luce de favorito; Raúl Jiménez espera en cuartos. EFE/EPA/Friedemann Vogel

Madrid, 7 ago (EFE).- No hay duda de la condición de favorito del Sevilla en la fase final de la Liga Europa, reafirmada con una victoria incontestable de principio a fin frente al Roma (2-0), al que superó con la autoridad y el lucimiento de un equipo concreto, resolutivo y casi inabordable, mientras aguardan en cuartos de final el goleador mexicano Raúl Jiménez y el Wolverhampton, clasificado este jueves, al igual que el Bayer Leverkusen y el Basilea.

Ya están completos los cuartos de final que darán inicio a la final a ocho a único encuentro que se disputará en Alemania: Manchester United-Copenhague, en Colonia, e Inter de Milán-Bayer Leverkusen, en Dusseldorf, el lunes 10 de agosto a las 21.00 horas; y Shakhtar Donetsk-Basilea, en Gelsenkirchen, y Wolves-Sevilla, en Duisburgo, el martes 11 también a las 21.00.

El Sevilla es un favorito firme. También el United y quizá el Inter, aunque hoy por hoy tanto el conjunto inglés como el italiano se conforman con la Liga Europa lejos de la historia más reconocible que les dirigió a dominar la Liga de Campeones no hace mucho. Pero nadie de sus competidores presume de una racha tan fortalecedora como la del conjunto andaluz: 18 encuentros seguidos sin derrota, de los que ganó seis de los últimos siete.

Su puesta en escena este jueves frente al Roma respondió a tal condición. Por preparación, intención, por ambición, por juego y por ocasiones. Su voracidad fue indudable desde el primer instante, su destreza al contragolpe fue letal, su superioridad fue evidente, al menos todo el primer tiempo, y dispone, a la vez, de futbolistas de un nivel altísimo.

Por ejemplo, Sergio Reguilón, cuya determinación fue apabullante desde que controló el balón hasta que, después de una conducción inalcanzable y desbordante para sus oponentes, lo culminó en el 1-0. Era el minuto 22.

O, por ejemplo, Lucas Ocampos, cuyo impacto este curso en el Sevilla es transcendental. Este jueves, al borde del descanso, regaló el 2-0 a En Nesyri. En los dos goles influyó ese mecanismo que tanto trabaja Julen Lopetegui: robo de balón y ofensiva rápida. Además, el equipo andaluz dio dos largueros: uno de Koundé con 0-0 y otro de Ever Banega ya con 2-0.

"EL SEVILLA ES MEJOR EQUIPO QUE NOSOTROS, HAY QUE ACEPTAR SU SUPERIORIDAD"

No es simple desarmar como lo hizo, con tal rotundidad, a un equipo como el Roma, que llegaba a Duisburgo, escenario neutral del encuentro, con la imponente marca de siete triunfos en sus últimos ocho choques de la Serie A.

"Merecimos perder porque el Sevilla en este momento es mejor equipo que nosotros, jugó mucho mejor y hay que aceptar su superioridad", admitió Paulo Fonseca, su técnico, al término del choque a 'Sky Sport'. "Nos han devorado bajo todos los puntos de vista; técnico, preparación del partido...", coincidió el delantero Edin Dzeko.

El siguiente desafío del cinco veces campeón de la Liga Europa será el próximo martes a las 21.00 hora central europea, en la misma ciudad de Duisburgo, contra el Wolverhampton de Raúl Jiménez. El atacante mexicano fue de nuevo clave para su equipo, como toda la temporada. Ha marcado 27 goles en este curso en 54 partidos.

Cuatro corresponden al torneo continental. Tres fueron esenciales en la fase de grupos. Y el último vale la clasificación para los cuartos de final de la competición europea, al transformar un penalti en el minuto 9, en el 1-0 de este jueves. En la ida en Grecia, el duelo había terminado con un inquietante 1-1.

El 1-0 tan pronto deslizaba una comodidad que nunca tuvo el Wolverhampton, que perdió a Jonny Otto por lesión al cuarto de hora -fue reemplazado por Rubén Vinagre- y que después jugó durante muchos momentos al filo de la prórroga, al borde del 1-1 del Olympiacos, al que le anularon un gol por la revisión del VAR en el primer tiempo y que dispuso del control y de las ocasiones en tramos suficientes como para haber merecido al menos el empate, especialmente con los remates de El Arabi, este jueves sin pegada frente a Rui Patricio.

EL BAYER LEVERKUSEN Y ARANGUIZ, CONTRA EL INTER

El Bayer Leverkusen, entre tanto, será el rival del Inter de Milán. No hubo sorpresa en el Bay Arena. Ni siquiera se acercó a ella el Rangers. Doblegado en la ida por 1-3 en Ibrox, también fue derrotado en la vuelta por el conjunto alemán (1-0). El gol del triunfo lo anotó Moussa Diaby a pase del chileno Charles Aranguiz. Se avecina un partido vibrante el lunes.

Además del Manchester United-Copenhague, confirmado desde el miércoles, el último de los cuartos de final enfrentará al Shakthar Donetsk, clasificado también el miércoles, y al Basilea, que ratificó algo que ya era probable: su pase a los cuartos de final contra el Eintracht Fráncfort, al que ya había sentenciado en la ida con un 0-3 que había transformado en un trámite la vuelta de este jueves en Saint Jakob's Park, concluida con otra victoria (1-0).