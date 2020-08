Ecuador.- Halcón Viajes y Viajes Ecuador ofrecen este verano mejores condiciones con su tarjeta MasterCard

06/08/2020 Tarjetas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA HALCÓN VIAJES



Ofrece treinta euros de regalo con la primera compra y financiación sin interés en la práctica



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Halcón Viajes y Viajes Ecuador ofrecen este verano importantes ventajas y las mejores condiciones gracias a la tarjeta MasterCard Halcón/Ecuador.



Los clientes de la red española de agencias pueden financiar sus viajes a seis meses con las mejores condiciones, acceder a descuentos de proveedores y acumular ganancias.



Las ventajas comienzan nada más activar la tarjeta, ya que el cliente obtiene 30 euros de regalo al realizar una primera compra (no financiada) en los establecimientos de Halcón/Ecuador. Para ello no existe un gasto mínimo; puede tratarse, por ejemplo, del pago de los gastos de gestión del viaje.



Además, el cliente acumula en su cuenta hasta un 6% del importe financiado del viaje, que es siempre superior a los intereses generados en las financiaciones a seis meses. Por tanto, en la práctica se trata de una financiación sin interés.



La tarjeta cuenta también con un descuento del 5% en una amplia gama de proveedores. Entre ellos destaca Travelplan, touroperador del grupo Globalia, que prolonga su participación con reservas y salidas durante todo el 2020, incluido ahora también el producto de 'Islas Españolas'.



La tarjeta de crédito MasterCard Halcón/Ecuador, emitida por Bankinter Consumer Finance, fue lanzada en mayo de 2019 con el objetivo de fidelizar aún más al cliente al facilitarle un proceso de adquisición sencillo e importantes ventajas. La tarjeta no tiene cuotas ni exige cambiar de banco.