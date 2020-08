Dzeko: "Nos han devorado bajo todos los puntos de vista"

EFE/EPA/Wolfgang Rattay

Roma, 6 ago (EFE).- El bosnio Edin Dzeko, delantero del Roma, criticó abiertamente este jueves a su equipo por el revés 2-0 sufrido en los octavos de final de la Liga Europa contra un Sevilla que, opinó, "ha devorado bajo todos los puntos de vista" al cuadro capitalino.

El Sevilla superó con mucha autoridad al Roma en el partido disputado en Duisburgo (Alemania) ante el Roma y se plantó en los cuartos de final de la Liga Europa con goles de Sergio Reguilón (m.22) y del delantero marroquí Youssef En-Nesyri (m.44).

"Me disgustó todo. Pienso que nunca estuvimos en el partido, del primero al último minuto. Nos han devorado bajo todos los puntos de vista, técnico, preparación del partido. Nunca estuvimos en el partido", afirmó Dzeko al acabar el partido en declaraciones a "Sky Sport".

"Nos han presionado y nosotros queríamos jugar desde la defensa y no se podía. Creo que no hemos entendido que era difícil salir con el balón desde la defensa. Nosotros tratamos de hacerlo y nunca llegamos a la portería rival", agregó.

El delantero bosnio fue tajante mostrando su fastidio por el planteamiento de su equipo y animó al club a que se pregunte "por qué" le pasan estas cosas.

"Si vemos este partido, nos falta mucho para dar un salto de calidad en Europa. Debemos hacernos preguntas, todos. Alguna pregunta más. Hay gente que debe pensar en por qué pasa esto. Yo estoy para jugar, estoy decepcionado porque no hicimos un buen partido. Me duele", aseguró.