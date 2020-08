Duda jura como presidente con la promesa de cohesión pese a la ausencia de parte de la oposición

EFE/EPA/RAFAL GUZ

Berlín, 6 ago (EFE).- El presidente de Polonia, Andrzej Duda, juró hoy su cargo para un segundo mandato entre promesas de cohesión, pese a las ausencias de una parte de la oposición que cuestiona la legitimidad de su reelección.

"Casi diez millones y medio de ciudadanos me votaron. Lo que me coloca ante una responsabilidad histórica", afirmó Duda, en alusión a la alta participación registrada en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se enfrentaba al aspirante liberal Rafal Trzaskowski.

Duda, al que respalda el gubernamental partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), se comprometió ante la Asamblea Nacional a gobernar "para todos los polacos", entre algunos murmullos o risas desde la oposición liberal, representada por apenas una delegación.

La toma de posesión de Duda se produce tres semanas y media después de la segunda ronda, en que obtuvo un 51 % de los votos. La liberal Plataforma Ciudadana (PO) que respalda a Trzaskowski, alcalde de Varsovia, interpuso una serie de demandas por presuntas irregularidades, pero el Tribunal Supremo polaco declaró válida la reelección el pasado lunes.

Trzaskowski presentó ese mismo día uno nuevo frente o coalición, que pretende aglutinar fuerzas opositoras más allá de los liberales.

El alcalde capitalino acusa, entre otras cosas, a Duda de haber llevado a cabo una campaña agresiva contra las minorías, especialmente el colectivo LGTBI. A la ausencia de parte de sus diputados en la sesión de la Asamblea Nacional se unieron las protestas de parlamentarios izquierdistas, que acudieron luciendo vestimentas y símbolos del arco iris.

Contra el proceso electoral se presentaron más de 800 alegaciones. Un total de 93 de estas protestas se calificaron de fundamentadas por el Supremo, pero se considera que no afectaron al resultado de los comicios.

Con ello se dio por válido el resultado de esa segunda vuelta, en que Duda obtuvo un 51,03 %, frente al 48,9 de Trzaskowski, con una participación del 68,18 %.

La PO había denunciado irregularidades tales como apoyo estatal ilegal a favor de Duda y aseguró que el presidente obtuvo apoyo "del conjunto del aparato estatal".

La candidatura de Duda estaba respaldada por el PiS, aunque formalmente su militancia está en suspenso desde que asumió el cargo presidencial, en 2015, de acuerdo al principio de neutralidad política inherente al puesto.

El presidente ultraconservador fue ya el más votado en la primera vuelta de los comicios, celebrada el 28 de junio, en la que obtuvo un 43 % de los votos entre un total de once candidatos; en segunda posición quedó el aspirante de la PO y alcalde de Varsovia, con un 30 %.