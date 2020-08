Disney negocia que Tom Hanks sea Geppetto en la nueva versión de "Pinocchio"

Fotografía tomada el pasado 27 de octubre en la que se registró al actor estadounidense Tom Hanks, en Hollywood (California, EE.UU.) EFE/Nina Prommer/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ago (EFE).- Disney negocia con Tom Hanks para que el actor estadounidense interprete a Geppetto en la nueva versión que prepara del clásico infantil "Pinocchio" dirigida por Robert Zemeckis, informaron este miércoles varias publicaciones especializadas en la industria de Hollywood.

Hanks ya habría mostrado interés por encarnar a este personaje desde que leyó el borrador del proyecto en 2018, aunque desde entonces ha experimentado varios cambios como el propio director, que anteriormente iba a ser Paul King.

Según el medio Deadline, fuentes de Disney afirman que las negociaciones están en fase temprana pero parecen seguras ya que es el propio actor quien habría mostrado su intención de tomar el papel de Geppetto.

Además, Zemeckis, el nuevo director, y Hanks tienen una relación estrecha pues ambos trabajaron juntos en la oscarizada "Forrest Gump" (1994), además de en "Cast Away" (2000) y "The Polar Express" (2004).

Basada en la novela del escritor italiano Carlo Collodi, la película original de Disney "Pinocchio", estrenada en 1940, narraba la historia de una marioneta de madera, elaborada por el carpintero Geppetto, que cobraba vida por arte de magia.

A diferencia de aquella cinta animada, la nueva película sobre "Pinocchio" contará con acción real y personajes de carne y hueso.

Este largometraje forma parte de la gran estrategia de Disney de reinterpretar sus clásicos, ya sea con nuevas técnicas de animación o con actores reales.

El estudio obtuvo respuestas positivas con las actualizaciones de "Aladdin", "The Lion King" y "Dumbo".

Además, el 4 de septiembre estrenará "Mulan", un proyecto que ha costado más de 250 millones de dólares y finalmente se lanzará en su plataforma de "streaming" Disney+ -a cambio de un pago extra- por no poder proyectarse en cines a causa de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Hanks, ganador de dos Óscar al mejor actor por los filmes "Philadelphia" (1993) y "Forrest Gump" (1994), acaba de estrenar "Greyhound" directamente Apple TV+ también por el coronavirus, enfermedad que padeció en marzo.