Desconecta.- Este chico sorprende a su novia de instituto con una pedida de matrimonio al atardecer

06/08/2020 Este chico sorprende a su novia de instituto con una pedida de matrimonio SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO/@PAGEADOLFSSON



MADRID, 6 ago. (EDIZIONES)



Paige Adolfsson, de 21 años, y Jordan Solomon son novios desde el instituto y hace poco se comprometieron en una pedida de mano sorpresa que él preparó para ella y que quedó registrada en vídeo.



Con la familia de Jordan como cómplices, el joven la invitó al paraje natural de Arkansas Game and Fish Overlook para hacerse una "sesión de fotos" al atardecer.



En un momento dado, Jordan la distrajo pidiéndole que hiciera la "pose de Reed Timmer", el famoso cazador de tormentas, para hacer tiempo para arrodillarse y sacar el anillo de su bolsillo.



https://www.youtube.com/watch?v=kY6PCcibgLU



Cuando Paige se dio la vuelta, no pudo evitar caerse al suelo de la emoción.



"Pensé que estaba haciendo el tonto y resulta que me estaba distrayendo para poder sacar el anillo", confesó Paige. "Me quedé abrazándolo durante cinco minutos. Luego abracé a su hermana y a sus padres y todos estaban muy emocionados por nosotros".



La feliz pareja tiene pensando en casarse en abril o mayo del año que viene.