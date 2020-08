Derrame de hidrocarburos afecta emblemática reserva marina de Venezuela =(Video)= Caracas, 6 Ago 2020 (AFP) - Un derrame de hidrocarburos alcanzó una turística reserva natural marina en Venezuela, afectando manglares y un área de playa de unos cuatro kilómetros, denunciaron organizaciones ambientalistas y el opositor Parlamento.Videos, en su mayoría captados por pescadores en el Parque Nacional Morrocoy (estado Falcón, noroeste), muestran manglares con raíces ennegrecidas y capas aceitosas en las orillas de las playas desde el pasado domingo. La zona alberga una rica variedad de especies, entre ellas cuatro tipos de tortugas en peligro de extinción."La mancha entró" en Morrocoy, "afectando manglares y arrecifes coralinos. No sabemos si es petróleo o es fuel oil, porque no hay un pronunciamiento de PDVSA", dijo a la AFP Victoria González, activista de la ONG Azul Ambientalistas. El lugar se encontraba cerrado al turismo por la pandemia de COVID-19.Ni la estatal petrolera PDVSA ni el Ministerio de Petróleo han informado del suceso. La AFP hizo contactos, sin obtener respuesta.Declarado parque nacional en 1974, Morrocoy consta de 320 kilómetros cuadrados que incluyen una veintena de islotes de aguas cristalinas y arena blanca. La principal preocupación se enfoca en los manglares, "considerados guarderías marinas porque muchas especies desovan allí", sostuvo González. "Cuando la capa de petróleo lo afecta, el manglar muere", agregó.El derrame se habría originado en la refinería El Palito (Carabobo, norte), a unos 60 kilómetros del parque nacional, según María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición.Los residuos de esta refinería, donde el gobierno de Nicolás Maduro centra esfuerzos para tratar de reactivar la producción de combustible, que ha caído a niveles mínimos, se desbordaron al mar por la "falta de mantenimiento" en las instalaciones, aseguró Hernández esta semana durante una sesión legislativa virtual.Sin embargo, el ministro de Ecosocialismo, Oswaldo Barbera, aseguró en Twitter que "no hubo afectación" a la fauna y la flora marina. Ante el derrame de "hidrocarburos y posibles derivados" fueron desplegadas cuadrillas de "saneamiento", confirmó en un comunicado el Ministerio de Ecosocialismo, sin dar detalles.Ricardo Consuegra, al frente de una asociación que reúne a unos 300 empresarios hoteleros del área, dijo que privados y gobierno suman esfuerzos para limpiar las playas.Con una producción que pasó de 3,2 millones de barriles por día, hace 12 años, a unos 400.000 barriles en la actualidad, la industria petrolera de Venezuela está sumida en una grave crisis. Expertos advierten de daños ambientales por falta de mantenimiento de cables y tuberías submarinas.mbj/erc/gfe