David Bisbal nos revela cómo está llevando Rosanna Zanetti su segundo embarazo

11/11/2019 David Bisbal, de lo más sonriente, en el estreno de "Frozen 2" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



David Bisbal está viviendo uno de sus veranos más especiales. Al buen momento personal por el que atraviesa - feliz con Rosanna Zanetti, con quien espera su segundo hijo en común - se une su esperado regreso a los escenarios. Y es que pese a las restricciones del Covid-19, el almeriense ha vuelto con una gira de conciertos íntimos con los que está recorriendo gran parte de nuestro país.



Hemos podido hablar con Bisbal a su llegada a Barcelona, donde ha vuelto a conquistar al público con un "sold out" en los jardines de Pedralbes. Y es que el cantante de "Bésame" se ha consolidado como uno los artistas con más éxito y seguidores en el panorama musical actual.



Tan amable como de costumbre, el almeriense nos ha concedido una entrevista en la que, de lo más sonriente, nos habla del embarazo de Rosanna y de cómo se están organizando este raro verano.



- CHANCE: Hola David, bienvenido a Barcelona*



- DAVID BISBAL: Hola compañera. ¿qué tal?



- CH: Bien y ¿tu?



- DAVID: Bien, a nuestro segundo concierto de esta gira que no hemos inventado.



- CH: ¡Qué alegría que has podido volver a cantar con esta gira "Íntimos"!



- DAVID: Sí, nos podíamos haber esperado al 2021 pero hemos preferido hacer esta gira con cuatro músicos pues pensando principalmente en algunos de la industria para que, bueno, no tengan que esperar hasta el año 2021 para trabajar que ya sabes que el sector de la música lo va a pasar muy mal y pensando también en la gente y haciendo un homenaje a la gente valiente.



- CH: Al final también es un agradecimiento a tus fans*



- DAVID: Totalmente, aparte se está haciendo muy bien. discretamente y sobre todo tomando todas las medidas.



- CH: Lo que está claro es que había ganas de David, porque entradas agotadas*



- DAVID: Bueno* lo importante es que se pueda disfrutar de la música y que podamos trabajar y por muy pequeña que sea la gira que sea un aporte importante en estos momentos de dificultad. Eso es lo más importante.



- CH: ¿Qué vamos a ver en "Íntimos"?



- DAVID: Pues sobretodo es un repertorio muy elaborado, con arreglos diferentes ya que solamente tenemos cuatro instrumentos. Hemos elegido un repertorio para amenizar, porque el formato se distribuye con las personas en las mesas y es muy perfecto para amenizar, pero también para que la gente se alegre un poquito con las canciones de siempre. Unos arreglos muy bonitos la verdad.



- CH: Solía acompañarte Rosanna en las giras, imagino que ahora embarazada y con la situación sanitaria*



- DAVID: Los conciertos más cercanoS se puede. Así lo hemos hecho, pero sí, lo más normal en estos casos es que yo me mueva a trabajar un poquito, pero la verdad es que yo me organizo muy bien porque hoy tengo concierto, pero mañana por la mañana ya estaré en mi casa. Siempre lo hago así, es la única manera de poder trabajar y disfrutar de la familia.



- CH: ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está llevando este embarazo?



- DAVID: Fantástico. Lo ha llevado muy bien y lo está llevando muy bien.



- CH: Una niña, la parejita, imagino que felices*



- DAVID: Estamos muy bien y la hermana mayor pues también.



- CH: ¿Habéis decidido ya el nombre? Matteo significa regalo de Dios. Para la niña ¿qué tenéis en mente?



- DAVID: Hemos pensado esperar al momento para decidirlo, pero no lo tenemos muy claro.



- CH: Qué bonito Matteo jugando con la tripita*



- DAVID: Esos son momentos familiares que todo el mundo vive y son bonitos la verdad .



Si quieres ver sus declaraciones, ¡no te pierdas el siguiente vídeo!



Horas después, Bisbal saltaba al escenario de los Jardines de Pedralbes y dedicaba unas bonitas palabras a su público barcelonés: "bona nit barcelona, un besito muy fuerte. Qué bonito estar aquí, en un lugar tan precioso como este. Con gente tan guapa, en una tierra que siempre he amado en lo más profundo de mi corazón, desde luego. Así que aprovecho que veo a todo el mundo para saludarlo y deciros que bienvenidos. Estoy emocionado porque es la segunda puesta en escena de esta gira íntima que nos hemos inventado. Podríamos haber esperado al 2021, como se trasladaron todos los planes debido a lo que nos está uniendo a toda la gente. Pero hemos querido esforzarnos día y noche, hemos trabajado con todos los profesionales con los promotores, con todos nuestros compañeros de la industria musical para inventarnos esta gira íntima, que está dedicada para todos vosotros, los valientes, los primeros de todo y los segundos mis compañeros de la industria musical que lo va a pasar muy mal hasta el año 2021 y como no para toda la gente caliente que está aquí, para los clubes de fan. Quiero que la gente cante y baile como todos los conciertos que hemos tenido hasta la fecha. os estimo mucho".