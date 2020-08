06/08/2020 Cultura.- Disney quiere que Tom Hanks sea Geppetto en el remake de Pinocho. Disney continúa reinventando sus clásicos de animaicón y Pinocho será una de sus próximas producciones que tenga su versión de carne y hueso. La cinta estará dirigida por Robert Zemeckis y los últimos rumores apuntan a que Tom Hanks podría unirse al reparto en el papel de Geppetto. CULTURA DISNEY/WARNER



Disney continúa reinventando sus clásicos de animaicón y Pinocho será una de sus próximas producciones que tenga su versión de carne y hueso. La cinta estará dirigida por Robert Zemeckis y los últimos rumores apuntan a que Tom Hanks podría unirse al reparto en el papel de Geppetto.



Según Deadline, Hanks leyó el guion y le comunicó a Zemeckis su intención de participar. Por el momento el actor está en negociaciones, pero no sería una sorpresa que el intérprete se pusiera de nuevo a las órdenes del realizador, con quien ya ha trabajado anteriormente en Náufrago, Forrest Gump y Polar Express.



Tal como señala la publicación, Disney pensó en Hanks desde un primer momento, y ya le propuso el papel en 2018, cuando Paul King todavía era el director. Andrew Miano y Chris Weitz producirán el filme a través de su compañía Depth of Field, mientras que Weitz y Zemeckis se han encargado del guion.



La película de animación original de Disney se estrenó en 1940 y cuenta la historia de Geppetto, un artesano solitario que crea un títere llamado Pinocho. Más tarde un hada azul da vida a la marioneta, que emprenderá su aventura para convertirse en un niño de verdad.



Hanks ha aparecido recientemente en Greyhound: enemigos bajo el mar y fue candidato a un premio Oscar en la última edición por su trabajo en Un amigo extraordinario. Actualmente está rodando un biopic sobre Elvis Presley.



Por su parte, la última cinta de Zemeckis es Bienvenidos a Marwen, lanzada en 2018. Al margen de Pinocho, el director está inmerso en dos proyectos: la adaptación de Las brujas de Roald Dahl y The King, protagonizada por Dwayne Johnson.



Disney ha comprobado sobradamente que los remakes de imagen real de sus clásicos de animación funcionan en taquilla, después de un año 2019 de lo más exitoso gracias a Aladdín y El rey león, que recaudaron 1.050 y 1.656 millones de dólares respectivamente.



También fueron un éxito las versiones de Alicia en el país de las maravillas, La Bella y la Bestia, El libro de la Selva, todas ellas también superaron los mil millones de dólares en taquilla. Además, pronto se estrenarán otras producciones de este corte como Mulán, que finalmente se estrenará en Disney+ tras retrasar su lanzamiento en varias ocasiones por motivo de la pandemia de coronavirus. Tambíen están en marcha otros proyectos como Cruella o La sirenita o los remakes de Hércules, Peter Pan o Bambi.