Costa Rica cumple 5 meses de pandemia y anuncia nuevas acciones económicas

En la imagen, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 6 ago (EFE).- Costa Rica cumplió este jueves cinco meses desde el inicio de la pandemia con un saldo de 200 fallecidos y 21.070 infectados con el virus, mientras el Gobierno anunció medidas para apoyar a empresarios y una reducción del 15 % en el salario del gabinete.

Los datos oficiales indican que de los 200 decesos, 74 corresponden a mujeres y 126 a hombres, con edades entre los 23 y 99 años, la mayoría de ellos con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial y obesidad.

Este jueves se reportaron 653 casos nuevos, para un total de 21.070, así como nueve fallecidos.

Hasta ahora 7.038 personas se han recuperado y se reportan 391 pacientes hospitalizados simultáneamente, de los cuales 103 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

"La cifra de 200 fallecidos nos estremece, acompaño el dolor de las familias que han sufrido estas pérdidas. También me estremece y nos duele la cifra de desempleo de hoy del 24 %, esto nos llena de preocupación, porque esta pandemia está afectando profundamente a los hogares costarricenses", dijo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en conferencia de prensa.

El mandatario destacó que tal y como lo han explicado organismos internacionales, el país no puede tener una activación económica plena mientras no tenga un control de la pandemia, por lo que anunció una serie de medidas que pretenden la defensa del empleo y promoción del trabajo en el contexto de la crisis sanitaria.

NUEVAS ACCIONES

Alvarado informó que solicitó a su gabinete y presidentes de instituciones públicas, reducir en un 15 % su salario, dinero que será destinado a la Comisión Nacional de Emergencias.

El Gobierno también anunció la creación de un fondo de avales que permitirá financiar a unas 18.000 empresas cuyas actividades productivas están afectadas por la pandemia.

El fondo, que se destinará a los sectores más afectados como turismo, comercio y transporte, cuenta con un patrimonio de 300 millones de dólares provenientes de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica.

"Se trata de un instrumento clave de la hoja de ruta económica para reactivar el crédito, proteger el empleo y salvar empresas golpeadas por la pandemia. Con él se procura reducir el riesgo de crédito percibido por los intermediarios financieros, para así facilitar el crédito a las empresas y personas con actividades productivas", explicó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido.

El presidente Alvarado se reunirá este jueves con alcaldes y cúpulas empresariales para dialogar sobre el abordaje de la crisis sanitaria y económica.

En el mes de agosto, Costa Rica aplica un plan con dos periodos de apertura limitada de actividades de nueve días cada uno, y un periodo de cierre de 12 días.

En apertura se podrán retomar actividades con un aforo del 50 % en gimnasios, tiendas, restaurantes, salones de belleza, espacios religiosos, turismo de aventura, museos y academias de arte, entre otros.

En la etapa de cierre, los vehículos solo podrán circular un día entre semana y uno del fin de semana según la placa y se hará una clausura total de establecimientos con atención al público. En esa fase solamente podrán abrir servicios básicos, como supermercados, farmacias, panaderías o centros médicos.

Este cierre aplica para las zonas en alerta naranja por el comportamiento de la pandemia, entre las cuales se encuentra toda el área metropolitana del país.

Los sectores empresariales y algunos alcaldes han criticado estas medidas y están exigiendo una apertura gradual.