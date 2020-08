06/08/2020 Coronavirus.- World Vision avisa de que Siria está "al borde de un nuevo desastre" por el avance de la COVID-19 . Siria está "al borde de un nuevo desastre" por el rápido aumento de los casos de coronavirus, que en los últimos tres meses se han multiplicado por veinte, según ha alertado este jueves World Vision, al tiempo que ha reclamado financiación urgente de la comunidad internacional para mitigar la crisis sanitaria. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA SIRIA INTERNACIONAL WORLD VISION / ELIAS ABU ATA



La ONG ha emitido un informe sobre los primeros cien días de su respuesta global a la pandemia de coronavirus, en el que destaca que "miles de personas corren un riesgo considerable a medida que aumentan los casos de COVID-19 en Siria, un país ya devastado por casi diez años de guerra".



"La amenaza de la COVID-19 es otro golpe devastador para los niños y sus familias en Siria, que ya han sufrido mucho dolor", ha estimado el presidente y CEO de Wold Vision International, Andrew Morley.



Las cifras oficiales evidencian que los casos de coronavirus se han multiplicado por veinte en los últimos tres meses, pasando de 29 casos en mayo a más de 900 actualmente. Morley ha advertido de estos datos "podrían ser la punta del iceberg porque las pruebas son muy escasas" y para quienes viven en campamentos para desplazados internos, más de seis millones de personas, "puede ser imposible distanciarse socialmente o acceder a agua limpia".



En este sentido, el director de Respuesta de World Vision en Siria, Johan Mooij, ha indicado que la ONG "ya ha escuchado informes de que el aumento de casos ha desbordado la capacidad de los hospitales locales, con el Ministerio de Salud instruyendo a los hospitales de Damasco y las zonas rurales también de Damasco para que dejen de recibir pacientes enfermos de COVID-19".



En particular, World Vision está "extremadamente preocupada" por los casos que aumentan en el noroeste de Siria, "donde miles de personas obligadas a huir de sus hogares debido al conflicto se encuentran hacinadas en condiciones apenas habitables dentro de los campamentos para desplazados" internos.



"Al presenciar casos globales que superan los 18 millones, debemos ser conscientes de que en algunos de los lugares más vulnerables del mundo el virus ni siquiera está cerca de alcanzar su punto máximo", ha señalado Mooij.



En el caso sirio, el responsable de la ONG en el país ha augurado que "los contagios y fallecimientos van a ser especialmente graves entre quienes huyeron del conflicto y ahora viven en campamentos".



Además, ha recordado que tras casi una década de guerra civil, "gran parte de la infraestructura ha sido destruida y los servicios de salud son insuficientes". "A medida que aumentan los casos el sistema de salud ya débil pronto se verá colapsado", ha sostenido Mooij.



"NO PODEMOS HACERLO SOLOS"



Hasta ahora, World Vision ha logrado alcanzar a 44 millones de personas, casi la mitad niños, en su respuesta a la crisis sanitaria. "Nuestros donantes han permitido que nuestra organización responda y apoye a tantos para combatir el impacto de la COVID-19 en algunos de los lugares más frágiles del mundo", ha valorado Morley.



Sin embargo, al mismo tiempo ha recalcado: "No podemos hacerlo solos". Así, ha instado a los líderes mundiales a que "faciliten un acceso humanitario sin restricciones y proporcionen fondos con urgencia para aumentar las pruebas y fortalecer la capacidad del sistema de salud en lugares donde, de lo contrario, muchos morirían".



"Continuamos haciendo todo lo posible para apoyar a los más vulnerables, e instamos a los líderes mundiales a priorizar la protección de los niños de las réplicas de esta pandemia", ha concluido Morley.