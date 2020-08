Coronavirus.- Trump aventura que la vacuna de la COVID-19 estará lista antes de las presidenciales de noviembre en EEUU

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado este jueves que la vacuna de la COVID-19 podría estar lista antes de las elecciones presidenciales de noviembre, mucho antes de lo que los expertos estiman.



En una entrevista con la emisora de radio WTAM, el magnate neoyorquino ha señalado que la vacuna podría estar lista "antes de que finalice el año" y ha subrayado que el país cuenta con "grandes compañías", "las mejores del mundo". "Vamos a tener vacunas muy pronto", ha afirmado.



El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en el país norteamericano, Anthony Fauci, ha manifestado en varias ocasiones que la vacuna no estará disponible hasta bien entrado el año 2021.



Las palabras de Trump se producen en medio de las críticas por la mala gestión de la Administración de la pandemia de coronavirus. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios de coronavirus, con 4,8 millones de infectados y 158.606 fallecidos.



Sin embargo, el presidente no ha admitido ningún fallo a la hora de gestionar la crisis sanitaria desencadenada por el virus y ha destacado que los "gobernadores son los que gobiernan los estados". "Creo que hemos hecho un trabajo increíble", ha defendido.



En este sentido, ha rechazado que las elecciones de noviembre supongan un referéndum sobre la gestión de su Gobierno frente al coronavirus. "No creo que lo sea. He hecho lo que nadie ha hecho en los primeros tres años y medio de mi Presidencia", ha recalcado.



Fauci, por su parte, ha alertado esta semana de que un aumento de los casos en ciudades como Washington, Boston y Chicago puede "acarrear muchos problemas de cara al futuro".