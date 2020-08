Competencia latinoamericana de LoL será vista por primera vez en televisión

Fotografía sin fecha cedida por la Liga Latino América y Riot Games de competidores durante una jornada de la liga, en Ciudad de México (México). EFE/Liga Latino América Y Riot Games

Bogotá, Agosto 6, (EFE)-. En medio de la pandemia del COVID-19, los deportes electrónicos han tomado una relevancia dentro del ámbito deportivo y bajo esta premisa la televisión pública colombiana llevará a los hogares la competencia latinoamericana de League of Legends (LoL).

El videojuego desarrollado por el estudio Riot Games, que actualmente cuenta con más de 100 millones de usuarios y es el más jugado en el mundo, lleva a cabo competencias de alto nivel, desde campeonatos locales hasta un mundial donde los equipos de centenares de países pelean por el título del mejor jugador.

“Esperamos que este importante lanzamiento sea el inicio de más escenarios que promuevan los eSports en el mercado colombiano y en otros países de la región, no solo como una oportunidad para entenderlos como otro deporte, sino como una profesión, que en un futuro no tan lejano serán tan comunes como cualquier oficio” señaló Raúl Fernández, gerente general de Riot Games para América Latina.

Esta alianza con los medios públicos supone un avance dentro del desarrollo de competencias de eSports en América Latina, sobre todo por el tema de visualizaciones que día a día van creciendo.

En las transmisiones de la Liga Latino América 2020 a través de los canales de comunicación de Riot Games, TV Azteca y ETC lograron reunir 8 millones de espectadores únicos, 116% más en comparación a la apertura de liga del año pasado y 11 millones de visualizaciones totales, 74% más que 2019.

“Yo aspiro a que antes de que termine nuestro gobierno, podamos tener a los eSports como parte de los deportes de Colombia. Hay un mundo para explorar y el ministerio del deporte cree preciso qué hay que incluirlos en el sistema del deporte colombiano para que también tenga los beneficios de las otras disciplinas", explicó el ministro del deporte, Ernesto Lucena, en rueda de prensa virtual.

Estas transmisiones de la competencia regional de League of Legends se iniciarán el próximo 8 de agosto cuando los televidentes colombianos podrán seguir de cerca el inicio de una apertura dentro de los eSports que promete expandirse a otros títulos y competencias, como el mundial de League of Legend.