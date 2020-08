Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Se darán a conocer los datos de las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo, se detienen las conversaciones de estímulo y advierten a los mercados sobre las vacunas.

Mercado laboral

Antes de la publicación mañana de los esperados datos de las nóminas salariales, los economistas esperan otra semana de decepcionantes cifras de solicitudes de beneficio por seguro de desempleo. La estimación media de los analistas encuestados por Bloomberg es que se hayan presentado 1,4 millones de nuevas solicitudes, y que las solicitudes continuas hayan disminuido levemente. Los datos se darán a conocer a las 8:30 a.m., hora del este. Es posible que el informe del empleo que se publicará mañana por la mañana muestre un aumento de 1,5 millones en las nóminas salariales no agrícolas para julio, pero las proyecciones oscilan entre una disminución de 600.000 y un alza de 3,2 millones.

Plazo para las conversaciones

Se aproxima rápidamente el plazo autoimpuesto por los legisladores de Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo de estímulo antes del fin de semana, pero ninguna de las partes parece realmente acercarse a un entendimiento. El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que sería difícil alcanzar un plan sin un acuerdo sobre los principales temas tras reunirse con dirigentes demócratas ayer. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que el presidente Donald Trump estaba preparado para ejercer su autoridad ejecutiva para extender algunas medidas, como el seguro complementario de desempleo.

Advertencia sobre las vacunas

Goldman Sachs Group Inc. advirtió que una vacuna exitosa contra el coronavirus podría alterar los mercados, provocando una liquidación de bonos y una rotación de acciones tecnológicas. Podría aprobarse una vacuna para fines de noviembre, escribieron los analistas, lo que significa que podría provocar rotaciones disruptivas justo cuando los inversionistas estén digiriendo los resultados de las elecciones estadounidenses. En noticias de hoy sobre el virus, Alemania registró el mayor número de nuevos casos en más de tres meses, aumentaron los casos en Filipinas, y California amenazó con cortar el suministro eléctrico en viviendas donde se organicen fiestas. Twitter Inc. y Facebook Inc. bloquearon un video compartido por cuentas vinculadas al presidente Trump por violar sus políticas relativas a la desinformación sobre el coronavirus.

Mercados mixtos

Inversionistas de renta variable del mundo reaccionan a otra gran ola de resultados corporativos, mientras esperan noticias de Washington sobre un paquete de estímulo. El índice MSCI Asia-Pacífico subió 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una caída de 0,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 descendió 0,5% a las 5:50 a.m., luego de que tanto Glencore Plc como ITV Plc anunciaran que cancelarían sus dividendos. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura levemente al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,531% y el oro se acercaba a US$2.050 por onza.

También hoy…

El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, discute sobre la economía a las 10:00 a.m., mientras que al mismo tiempo el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, testifica en el Senado sobre medidas recientes en Portland. Continuarán las conversaciones sobre el estímulo. El presidente Trump habla en tres eventos distintos en Ohio. Entre las compañías que informan sus resultados hoy están Uber Technologies Inc., Bristol-Myers Squibb Co., ViacomCBS Inc. y TripAdvisor Inc.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

