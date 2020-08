Ciencia.-Descubierta en Arabia una tecnología icónica de herramientas de piedra de los nativos americanos

01/01/1970 Puntos acanalados de piedra que datan de hace unos 8.000 a 7.000 años, en sitios arqueológicos en Manayzah, Yemen y Ad-Dahariz, Omán POLITICA SOCIEDAD © JÉRÉMIE VOSGES / CNRS



Un nuevo estudio realizado por arqueólogos del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva (INRAP), en Francia; la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, en Alemania, han hallado en Arabia una tecnología icónica de herramientas de piedra de los nativos americanos.



Se trata de una serie de puntos acanalados hallados los yacimientos arqueológicos de Manayzah, en Yemen, y Ad-Dahariz, en Omán, según publican en la revista 'PLOS ONE'. Las herramientas de piedra estriada son una forma distintiva y tecnológicamente avanzada de puntas de proyectil, que incluyen puntas de lanza y puntas de flecha.



Es una técnica específica que implica la extracción de una escama alargada a lo largo de la punta de un proyectil, dejando un surco o depresión distintivo en la base de la punta de lanza o punta de flecha. Es una tradición tecnológica distinta inventada por las primeras culturas humanas que se extendió por todo el continente americano.



La tecnología de punta estriada es muy conocida en América del Norte, como lo demuestran los hallazgos en todo el continente que datan de hace entre 10.000 y 13.000 años. Como señala el autor principal, el doctor Rémy Crassard, del CNRS, "hasta principios de la década del 2000, estos puntos estriados eran desconocidos en otras partes del planeta. Cuando se reconocieron los primeros ejemplos aislados de estos objetos en Yemen, y más recientemente en Omán, reconocimos que podría haber enormes implicaciones", admite.



Los yacimientos de Manayzah y Ad-Dahariz arrojaron docenas de muestras de puntos acanalados. Los ejemplos árabes datan del período neolítico, hace aproximadamente entre 7.000 u 8.000 a años, al menos dos mil años más tarde que los ejemplos estadounidenses.



Como explica la profesora Petraglia, del Max Planck, "dada su edad y el hecho de que los puntos acanalados de América y Arabia están separados por miles de kilómetros, no existe una posible conexión cultural entre ellos. Este es un claro y excelente ejemplo de cultura convergencia o invención independiente en la historia humana".



El nuevo artículo examina cuidadosamente los puntos acanalados encontrados en el sur de Arabia. Los análisis tecnológicos detallados, respaldados por experimentos con herramientas de piedra y la replicación de un experto y moderno, ilustran las similitudes entre los procedimientos estadounidense y árabe.



Además de las similitudes, los autores del nuevo estudio también investigaron los contrastes entre las tecnologías de las dos regiones. Las diferencias tecnológicas fueron evidentes en la naturaleza y ubicación. Los autores enfatizan que este método fue probablemente una conceptualización mental de la fabricación de herramientas de piedra, más que una forma técnica de producir un proyectil y una zona de impulso.



Mientras que su función aparente en las Américas es facilitar el arrastre o unir el punto a un eje, la mayoría de los puntos acanalados árabes no tienen el arrastre como un objetivo final funcional. El concepto y el método en sí son los mismos tanto en América como en Arabia, pero el objetivo final parece ser diferente.



Las tecnologías de punta acanalada árabe y estadounidense eran métodos de producción de herramientas de piedra altamente especializados. El estudio de la tecnología árabe demuestra que innovaciones e inventos similares se desarrollaron en diferentes circunstancias y que tales métodos de producción altamente calificados y convergentes pueden tener diferentes implicaciones antropológicas.



En la prehistoria árabe, el sur de Arabia experimentó desarrollos de origen local, con múltiples ejemplos de inventos e innovaciones no transmitidos culturalmente por tradiciones externas. Este método es entonces un sello distintivo de este desarrollo indígena en el Neolítico del sur de Arabia.