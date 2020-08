Chris Paul conduce y los Thunder humillan por 105-86 a los Lakers de James

El base Chris Paul condujo este miércoles la paliza por 105-86 que los Thunder de Oklahoma City propinaron a los Lakers de Los Angeles al aportar 21 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 5 ago (EFE).- El base Chris Paul condujo este miércoles la paliza por 105-86 que los Thunder de Oklahoma City propinaron a los Lakers de Los Angeles al aportar 21 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias.

El ala-pívot italiano Danilo Gallinari anotó 19 puntos y el pívot neozelandés Steven Adams tuvo otros 18 con los Thunder (42-25), que estuvo siempre al frente del marcador en lo que ha sido su primera sobre los Lakers en cuatro encuentros esta temporada.

El equipo de Oklahoma City logró igualar a los Rockets de Houston por el quinto puesto de la Conferencia Oeste en la lucha por la clasificación final para la disputa de los playoffs cuando aun faltan cinco partidos de la temporada regular.

El alero estrella LeBron James consiguió un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes como líder de los Lakers (51-16), quienes tuvieron otra actuación ofensiva posiblemente preocupante mientras caían a 2-2 en la burbuja de Orlando.

El equipo de Los Angeles, que ya obtuvo el primer puesto en el título de la División Oeste y Pacífico, nunca tuvo una ventaja por primera vez en toda la temporada.

Los Lakers tuvieron el peor récord de la temporada con 5 de 37 en triples y solo acertaron el 35% de sus tiros en general.

Los Lakers se han colocado dos partidos detrás de los Bucks de Milwaukee para el mejor récord general de la NBA, lo que no proporcionará una verdadera ventaja de campo si llegasen a las Finales de la NBA dado que se van a disputar en el mismo escenario del Wide World of Sports de Walt Disney, en Orlando.

El escolta Dion Waiters anotó 14 puntos para los Lakers, cuyo pobre tiro desde fuera del perímetro en la burbuja de Orlando aún no se ha solucionado.

Los Lakers anotaron solo un triple de 12 intentos en el primer cuarto, y fallaron 19 de sus primeros 22 intentos hasta finales del tercer cuarto.

Como ya es habitual cuando el pívot Antohony Davis no está bien, los Lakers se convierten en un equipo muy vulnerable y perdedor si el ala-pívot Kyle Kuzma, que sale como sexto jugador, tampoco tiene su mejor rendimiento.

Davis anotó solo nueve puntos en 3 de 11 disparos en 29 minutos. Eso coincide con su segundo total de puntos más bajo con el uniforme de los Lakers y su desempeño con la puntuación más baja mientras jugaba al menos 29 minutos desde enero de 2018.

Mientras que Kuzma acabó también con apenas 10 puntos y capturó tres rebotes.