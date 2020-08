Chile prevé el precio del cobre en un promedio de 2,62 dólares la libra en 2020

En la imagen, el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Santiago de Chile, 6 ago (EFE).- La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó este jueves que proyecta que para 2020 el precio del cobre se situará en un promedio de 2,62 dólares la libra, según su estudio sobre tendencias del mercado del metal rojo correspondiente al segundo trimestre de este año.

El pronóstico es superior al precio promedio de 2,4 dólares la libra previsto en el informe anterior del organismo, dependiente del Ministerio de Minería chileno, y que contempla las estimaciones acerca de la demanda y oferta mundial de este metal.

Para 2021 Cochilco estima que el precio del cobre se ubique en un promedio de 2,85 dólares por libra, un valor inferior al de 2,90 dólares la libra previsto en el documento del anterior trimestre.

El ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, explicó que estos pronósticos se deben a que "en las últimas semanas, debido a la recuperación económica de China y la disminución de inventarios, se ha visto un alza en el precio del cobre".

"La economía de China ha tenido un repunte bien interesante; en segundo lugar tenemos los inventarios más bajos desde 2009; y finalmente la detención en diversos países productores de cobre, como ha ocurrido con Perú, con México y con Panamá", abundó Prokurica en una conferencia de prensa telemática.

"UNA MUY BUENA NOTICIA"

El ministro señaló que se trata de "una muy buena noticia" porque por cada centavo de dólar que sube el precio del cobre, el Estado percibe 60 millones de dólares, "recursos que hoy resultan fundamentales para concretar las medidas sociales, impulsadas por el presidente del país, Sebastián Piñera, para apoyar a las familias que se han visto afectadas por la pandemia".

Sin embargo, el secretario de Estado sostuvo que "esta proyección está sujeta a la evolución de la pandemia COVID-19, ante el riesgo de una segunda ola de contagios en Estados Unidos y Europa, así como la posible imposición de nuevos confinamientos en algunos países productores del metal que reduzca la oferta".

El inicio del coronavirus, cuyos primeros casos se dieron en China, el mayor consumidor de cobre a nivel mundial, golpearon el precio del metal durante los primeros meses de este año.

Sin embargo, el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, dio cuenta de una recuperación en el valor del cobre con el correr del segundo trimestre de 2020.

Factores como la rápida aplicación de políticas monetarias expansivas, que debilitaron el dólar y fortalecieron con eso al precio de los commodities fueron algunos de los sucesos que gatillaron un rebote en el valor del cobre a nivel mundial.

"La actividad de importación de cobre por parte de China no se ha visto deteriorada (...) en general, las importaciones de cobre han aumentado este año", señaló Cantallopts.

PRODUCCIÓN CHILENA

En la presentación de este jueves se estimó también que la producción de cobre chileno este año ascienda a 5.718 millones de toneladas, esto es 1,2 % menos que lo registrado en 2019, disminución acotada para el segundo semestre "debido al menor número de trabajadores en las operaciones mineras por las medidas de resguardo que han tomado las empresas para evitar contagios por COVID-19", dijo el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros.

En tanto, para el año 2021 se espera que la producción de cobre en Chile llegue a 5.824 millones de toneladas, lo significaría un alza de 1,9 % frente a 2020.

DEMANDA Y OFERTA

Con relación a las expectativas de producción mundial de cobre para este año, Cantallopts señaló que ésta podría llegar a 20,06 millones de toneladas, lo que implica una caída del 2,9 % respecto del año 2019, equivalente a 603.000 toneladas menos.

"Los principales países afectados serían Perú con una caída de 15 %, México con una menor producción de 20%, y Chile 1,2 % menos", precisó.

Para el año 2021, añadió que se prevé que la producción mundial de cobre en mina llegue a 20,06 millones toneladas, esto es 5,1 % más respecto de 2020, lo que implica 1,017 millones de toneladas más.

"En esta proyección asumimos que en 2021 no habría interrupciones de producción asociadas al COVID-19. En este escenario, los principales aumentos provendrían de la recuperación de Perú y México, Zambia, y en menor medida Chile", señaló Cantallopts.

En términos de demanda mundial de cobre refinado, el director de Estudios y Políticas Públicas señaló que se prevé llegue a 23,06 millones de toneladas en 2020, esto es un 3,2 % menos respecto del año 2019.

"La demanda de China caería 2 %, llegando a 12,54 millones de toneladas, volumen que representa el 54 % de la demanda a nivel global. En tanto, la del resto del mundo (sin China) retrocedería 4,5 %", agregó.

La baja en la demanda se debería a que, pese a la recuperación económica en China, "aproximadamente un 30 % del cobre que consume China es reexportado en forma de manufactura de cobre y eso depende mucho de los países hacia donde exporta, como son Japón, Estados Unidos y Europa", según Cantallopts.

El director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco agregó que "esos países todavía no se van a recuperar a la velocidad que se ha recuperado China y eso es un factor de riesgo".

Para el año 2021, señaló, se estima que la demanda ascienda a 23,8 millones de toneladas, aproximadamente, lo que implica un alza de 3,2%, para China, particularmente, se estima una mayor demanda de 3,0%

En este contexto, sostuvo Cantallopts, se prevé para los años 2020 y 2021 un mercado del cobre refinado superavitario en 131.000 toneladas y 171.000 toneladas, respectivamente.