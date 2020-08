Baloncesto/NBA.- Los Raptors de Gasol e Ibaka suman ante los Magic su tercera victoria seguida en Orlando

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Toronto Raptors continúa demostrando que puede defender su condición de campeón de la NBA tras sumar este miércoles su tercera victoria consecutiva en la reanudación de la liga al batir por 109-99 a Orlando Magic, con Marc Gasol y Serge Ibaka aportando en el buen funcionamiento colectivo de los de Nick Nurse.



Desde que la NBA se reinició en la 'burbuja' del Walt Disney World Resort de Orlando, la franquicia canadiense ha dejado clara que está entonada y, junto a Phoenix Suns e Indiana Pacers, tampoco conoce la derrota todavía, aunque sigue lejos del liderato en la Conferencia Este que ocupan Milwaukee Bucks, aún con más de cuatro partidos de ventaja.



Una vez más, los Raptors ratificaron que son un equipo fuerte en defensa y que no depende en exceso de las individualidades, lo que le está permitiendo que no se note demasiado la marcha de Kawhi Leonard. Ante los Magic, seis jugadores superaron la decena de puntos, entre ellos Gasol e Ibaka, que tuvieron una buena actuación.



El pívot de Sant Boi firmó 13 puntos, con 5/8 en tiro (2/3 en triple), en más de 24 minutos en pista, y seis rebotes, mientras que el hispano-congoleño rozó el 'doble-doble' con 11 puntos, con 5/11 en lanzamiento, y nueve rebotes.



Por segundo partido consecutivo, Fred VanVleet lideró en la anotación a los actuales campeones con 21, mientras que Kyle Lowry, pese a ser el único del quinteto inicial que no superó los dobles dígitos en ninguna faceta, pero que coqueteó con el 'triple-doble' con ocho puntos, nueve rebotes y diez asistencias.



Los Raptors salieron muy 'enchufados' ante los Magic, que tras ganar sus dos primeros partidos, han perdido los dos siguientes. Orlando perdió el paso tras un mal primer cuarto en el que se quedó en once puntos y permitió que su rival abriese una brecha en el marcador. Su buen tercer cuarto (23-33) no le alcanzó para llegar a inquietar de verdad.



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 13 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.



SERGE IBAKA: 11 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia y 1 robo.