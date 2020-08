Azerbaiyán advierte a Armenia de que su paciencia "no es infinita"

Hikmet Hajiyev, asesor del presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, y jefe del Departamento de Política Internacional de la Presidencia azerbaiyana durante una entrevista con la Agencia Efe en la que ha asegurado que "la paciencia de Azerbaiyán no es infinita" al comentar el agravamiento de la situación en la frontera con Armenia. EFE

Bakú, 6 ago (EFE).- "La paciencia de Azerbaiyán no es infinita", afirma en una entrevista con Efe Hikmet Hajiyev, asesor del presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, y jefe del Departamento de Política Internacional de la Presidencia azerbaiyana, al comentar el agravamiento de la situación en la frontera con Armenia.

Diplomático de carrera, Hajiyev sostiene, sin embargo, que Bakú "prefiere una solución negociada" al conflicto con Armenia, que pasa necesariamente por la liberación de Nagorno Karabaj y siete distritos adyacentes ocupados por los armenios, tal y como lo establecen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Pero si no es así, Azerbaiyán, amparado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, se reserva el derecho de defender su integridad territorial y garantizar la inviolabilidad de sus fronteras", subrayó.

Hajiyev advirtió de que la "presencia militar ilegal de las fuerzas armadas de Armenia en los territorios ocupados de Azerbaiyán es una fuente de riesgo potencial de imprevisibles consecuencias" y denunció que la política de ocupación que desarrolla Ereván refleja una "mentalidad medieval".

"Armenia no está interesada de ningún modo en la solución del conflicto e intenta prolongar y consolidar el actual status quo de ocupación", insistió.

APUESTA POR EL ARREGLO PACÍFICO

Enfatizó que su país está "comprometido con el arreglo pacífico del conflicto".

Los enfrentamientos estallaron a fines de los pasados años 80, cuando territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.

Al término de los combates, las fuerzas armenias se hicieron con el control de Nagorno Karabaj y también ocuparon vastos territorios azerbaiyanos, que llaman "franja de seguridad", para unirlo a Armenia.

"El hecho de que estemos en un proceso de negociación durante casi 30 años, que yo podría llamar de 'paciencia estratégica', es una clara muestra de la actitud constructiva de mi país. Pero abogamos por negociaciones sustantivas orientadas a obtener resultados", dijo el asesor presidencial.

BAKU NO NEGOCIARÁ ETERNAMENTE

Advirtió de que Bakú no aceptará negociaciones solo en aras de negociar, para añadir que estas "no pueden durar eternamente", ya que "el actual status quo es inadmisible y debe cambiar".

"La paciencia de Azerbaiyán no es infinita", recalcó Hajiyev, quien denunció que la ocupación militar se ha acompañado de crímenes de guerra y contra la humanidad, de limpieza étnica, y que más de un millón de azerbaiyanos se han convertido en refugiados y desplazados internos como resultado del conflicto.

Según el alto cargo azerbaiyano, "Armenia tiene que entender que en el siglo XXI las relaciones internacionales no puede regirse por la ley de la jungla", y que la comunidad internacional no debe soslayar "quien es el agresor y quién es la víctima".

Sobre las escaramuzas y la violaciones al alto el fuego que se suceden de manera intermitente desde el 12 de julio en la frontera azerbaiyano-armenia y que se han cobrado 18 muertos en ambos bandos, Hajiyev no vaciló en calificarlas de "provocación deliberada", y "agresión" contra la soberanía y la integridad territorial de Azerbaiyán.

Ereván, en su opinión, con estas acciones persigue varios objetivos y uno de ellos es dañar infraestructuras estratégicas del corredor de transporte Este-Oeste, incluidos los gasoductos y oleoductos en el distrito de Kovuz, en el noroeste de Azerbaiyán.

Según el alto cargo, otro de los fines de los dirigentes armenios era distraer a la opinión pública armenia de los problemas internos, la precaria situación socio-económica, el acoso de figuras de la oposición y la pandemia de COVID-19, y otros problemas.

"Desde el punto de vista militar, Armenia buscaba hacerse con alturas estratégicas a lo largo de la frontera y distraer la atención de la ocupación de la región de Nagorno Karabaj y de siete distritos adyacentes", añadió.

Y por último, indicó Hajiyev, Armenia trató de "involucrar en el conflicto a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva", liderada por Rusia y de la que es país miembro.

"El Ejército de Azerbaiyán repelió todos los ataques y Ereván no consiguió ninguno de estos objetivos", aseguró el asesor presidencial.

Farid Gajramánov