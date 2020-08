AMP2.- Líbano.- Macron visita Beirut con la intención de movilizar la ayuda internacional: "Líbano no está solo"

Se ofrece para coordinar la ayuda europea e internacional destinada a Beirut



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado este jueves a Beirut con el propósito de movilizar la ayuda internacional hacia Líbano tras las explosiones que tuvieron lugar el martes por la tarde en la zona portuaria.



"Líbano no está solo", ha escrito Macron en Twitter, tanto en francés como en árabe, nada más aterrizar en la capital libanesa, según ha confirmado el Palacio del Eliseo, citado por la prensa gala.



"He venido a dar un testimonio de apoyo, de amistad, de solidaridad fraternal con el pueblo libanés", ha dicho en sus primeras declaraciones a la prensa. En este sentido, ha avanzado que en los próximos días movilizará recursos adicionales desde Francia.



Además, ha avanzado que pretende movilizar la ayuda "a nivel europeo". "Quiero organizar la cooperación europea y, más ampliamente, la cooperación internacional" hacia Líbano, ha apostillado.



Macron ha inaugurado su agenda en Beirut visitando la 'zona cero', donde se puede ver un enorme agujero rodeado de esqueletos de edificios. En su recorrido, en el que ha estado acompañado de autoridades locales, ha podido conversar con voluntarios de la Cruz Roja Libanesa.



"Creemos que hay esperanzas de encontrar a gente con vida", ha señalado el socorrista francés Vincent Teissier, a preguntas del propio Macron. "Estamos buscando a siete u ocho personas desaparecidas que se habrían quedado atrapadas en una sala de control (del puerto) sepultada por la explosión", ha precisado.



A lo largo del día, el presidente francés tiene previsto reunirse con su homólogo libanés, Michel Aoun, y con el primer ministro, Hasán Diab, así como con otros actores políticos y "representantes de los movimientos civiles", ha indicado la Presidencia francesa, según recoge BFMTV.



CRÍTICAS INTERNAS



La intención de Macron es subrayar la necesidad de que la comunidad internacional ayude a Líbano, que se ha visto sobrepasado por lo que constituye la mayor "catástrofe" en la nación árabe desde la guerra contra Israel de 2006.



Sin embargo, su iniciativa ha sido criticada desde la izquierda francesa, que lo ve como "una injerencia en la vida política de Líbano". "Líbano no es un protectorado francés", ha escrito en Twitter el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.



Mélenchon ya manifestó el miércoles que, aunque "el envío de material de socorro a Líbano es algo bueno", con su visita oficial Macron se arriesga a "molestar y desorganizar". Además, le pidió que fuera "inclusivo" a la hora de reunirse con los actores políticos del país.



UNA CIUDAD DEVASTADA



Las explosiones han dejado un saldo de al menos 137 muertos y unos 5.000 heridos, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas y unas 300.000 se han quedado sin casa por los daños causados en los edificios cercanos al puerto.



Las causas aún están por confirmar, si bien la principal hipótesis es que 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se acumulaban desde hacía seis años en uno de los almacenes del puerto de Beirut ardieron por las precarias condiciones de seguridad en el lugar.



Además, las explosiones han tenido lugar en un momento en el que Líbano atraviesa una grave crisis económica y se teme que la destrucción ocasionada por las mismas impacten directamente en la importación de alimentos y otros productos básicos.