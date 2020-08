Alva seguiría como ministra de Economía en Gobierno peruano

María Antonieta Alva, ministra de Economía y Finanzas de Perú

(Bloomberg) -- María Antonieta Alva continuará como ministra de Economía y Finanzas en el nuevo gabinete del presidente Martín Vizcarra, dijo un funcionario del Gobierno que solicitó el anonimato.

Alva, de 35 años, será ratificada en el cargo que ocupa desde octubre después de que el gabinete de Vizcarra fuera rechazado por su plan para hacer frente al coronavirus. El presidente juramentará a los ministros a las 11:00 a.m. hora local en Lima, según un comunicado de su oficina.

La reelección de Alva podría irritar a algunos legisladores de la oposición que han dicho que debería asumir la responsabilidad por el colapso de la economía después de una estricta cuarentena y abandonar el cargo. Alva dijo el mes pasado que Perú buscará evitar un PIB de dos dígitos este año. El jefe de Gabinete, Pedro Cateriano, perdió un voto de confianza el 4 de agosto, menos de tres semanas después de ser nombrado como parte de una importante reorganización.

El ministro de Defensa, Walter Martos, asumirá el cargo de jefe de Gabinete, según los medios locales. Martos, un general retirado del Ejército, deberá persuadir a los legisladores de que el Gobierno tiene una estrategia creíble para luchar contra el covid-19. La pandemia se está desatando actualmente en ciudades previamente indemnes en el sur del país.

El diario local El Comercio informó anteriormente que Alva estaba dispuesta a permanecer en el cargo si Vizcarra así lo deseaba.

Nota Original:Alva Said to Remain as Finance Minister in New Peru Cabinet

©2020 Bloomberg L.P.