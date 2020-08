2-1. Ebobisse y el argentino Sebastián Rubio ponen a Timbers en la final

El director técnico del Timbers, Giovanni Savarese. EFE/Kena Betancur/Archivo

Orlando (EE.UU.), 5 ago (EFE).- Los Timbers de Portland, con goles de Jeremy Ebobisse y el argentino Sebastián Rubio vencieron este miércoles por 2-1 al Union de Filadelfia en la primera semifinal del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

Los Timbers tendrán que esperar hasta este jueves para conocer al ganador de la otra semifinal entre el Orlando City y el Minnesota United, que será su rival en la final que se jugará este martes, en el mismo escenario del Wide World of Sports Complex de Orlando.

El primer gol del partido llegó al minuto 13 al rematar de cabeza el delantero Jeremy Ebobisse, al que dejaron solo dentro del área la defensa del Union, mientras el argentino Diego Valeri, desde el lado derecho, despachaba un córner.

El arquero trinitense del Union, Andre Blake, ni se movió del centro de la portería donde se encontraba posicionado, aunque al final volvería a ser uno de los jugadores más destacados en el equipo de Filadelfia.

Blake, dos minutos antes, a los 11, había sacado un mano milagrosa a un gran disparo de Rubio desde fuera del área, de pierna izquierda, cuando el balón ya se iba directo a la red por la parte baja del poste derecho del arco del equipo de Filadelfia.

Como se esperaba, el Union se encargó de tener la posesión del balón, con dos hombres dominantes en el centro del campo, el colombiano estadounidense Alejandro Beyosa y la joven promesa de la cantera, Brenden Aaronson, pero los Timbers cerraron bien sus líneas y el colombiano Diego Chará estuvo incansable a la hora de cubrir espacios.

Mientras, que el jugador más peligroso del ataque del Union, el delantero brasileño Sergio Santos, aunque hizo tres disparos a puerta en la primera parte, el arquero de los Timbers, Steve Clark, respondió con seguridad.

De esta manera, el gol conseguido por el joven Ebobisse, de 23 años, iba a ser de gran importancia en la consolidación del fútbol de contraataque que montó el entrenador de los Timbers, el venezolano Giovanni Savarese.

El equipo de Filadelfia necesitaba hacer todo el desgaste físico en busca del gol del empate, que en la primera parte no llegó, y eso fue otro factor en su contra.

Pero el entrenador del Union, Jim Curtin, no quiso hacer ningún tipo de cambio durante el descanso y mandó al campo para la segunda parte el mismo equipo que había iniciado el partido, como también hizo Savarese.

Sin embargo, el entrenador venezolano, a los 56 minutos sorprendía con los primeros cambios, dos hombres de gol, como fueron el delantero centro polaco Jaroslaw Niezgoda y el medio volante ofensivo el peruano Andy Polo por el joven mediocampista costarricense Marvin Loria.

El movimiento de Saverese fue perfecto porque puso a dos jugadores de gran poder físico, que además podían definir muy bien ante el gol.

Mientras que Curtin se dio cuenta que Santos no podía con la defensa de los Timbers y a los 59 los retiró y en su lugar puso al también brasileño, el veterano centrocampista de 34 años, Ilsinho, cuando se cumplía el minuto 59.

Pero nada cambió en el juego ofensivo del Union, que no creaba oportunidades claras para conseguir el gol del empate, mientras que los Timbers si creaban peligro con su juego de contraataque, donde comenzó a brillar una vez más la figura de Rubio, que cada día se acerca más al premio del mejor del torneo.

Precisamente, sería Rubio, quien a los 70 minutos, en otro gran saque de esquina de Valeri desde el lado derecho, el defensa croata Dario Zuparic tocó el balón de cabeza para que picase en el suelo y el centrocampista argentino, también de cabeza, remataba al placer el 2-0.

El gol sentenciado el partido, aunque al final se cargó de suspense y emoción cuando al minuto 85, el alemán Andrew Wooten, marcaba el gol del honor del Union.

Pero que llegó demasiado tarde porque los Timbers habían sido el mejor equipo sobre el terreno, al tener siempre la ventaja en el marcador, marcaron el ritmo del juego y Savarese le ganó el duelo de estrategia a Curtin, ambos exjugadores de la MLS.