Viaje de alto nivel de EE.UU. a Taiwán desafía a China

(Bloomberg) -- El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, liderará una delegación a Taiwán en la visita de más alto nivel de un miembro del gabinete desde que Washington cortó lazos con Taipei hace más de 40 años.

Está previsto que Azar llegue a Taiwán “en los próximos días” para hablar de la respuesta global a la pandemia de covid-19 y de los suministros de equipos y tecnología médica, según un comunicado del miércoles del Instituto Americano en Taiwán, la embajada de facto de EE.UU. en Taipei. Es la primera visita a nivel de gabinete a Taiwán en seis años.

Durante el viaje, Azar subrayará “nuestra creencia compartida de que las sociedades libres y democráticas son el mejor modelo para proteger y apoyar la salud”, según el comunicado.

“Damos la bienvenida al secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Alex Azar, a nuestro hermoso país, donde puede respirar libertad y amistad”, dijo el vicepresidente taiwanés, William Ching-te Lai, por Twitter.

La visita es la señal de apoyo más reciente de Estados Unidos a Taiwán frente a un liderazgo cada vez más firme de Pekín. Autoridades de Taipei han expresado su preocupación de que China pueda intentar acelerar sus planes para hacerse con el control de Taiwán tras imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong que se está utilizando para reprimir a los defensores de la democracia.

El ministerio de Defensa de Taiwán informó de un fuerte aumento en el número de incursiones militares chinas en la zona de identificación de defensa aérea de la isla en junio.

A medida que las tensiones entre EE.UU. y China se han intensificado en ámbitos como el comercio o por el auge de las empresas tecnológicas chinas en los últimos dos años, la Administración del presidente Donald Trump ha indicado su apoyo a Taiwán. En los últimos meses, ha aprobado un posible acuerdo de US$620 millones para el suministro de partes de misiles y respaldó un intento fallido para que la isla participara en la Asamblea Mundial de la Salud este año.

China se opone a la participación de Taiwán en cualquier organización para la cual la condición de estado sea un requisito previo, ya que considera la isla como parte de su territorio, un reclamo que Taipei rechaza. El Gobierno del presidente Xi Jinping impuso sanciones contra Lockheed Martin Corp. en julio tras la aprobación más reciente de ventas de armas bajo la Administración de Trump, que incluyó miles de millones de dólares en aviones de combate F-16, tanques y misiles Stinger.

El ‘amigo’ de Taiwán

La visita de Azar se produce después de las crecientes críticas sobre su papel en la respuesta estadounidense al coronavirus. Fue reemplazado en marzo por el vicepresidente Mike Pence como líder del grupo de trabajo del Gobierno para combatir la pandemia tras el reiterado cuestionamiento los resultados de las agencias de salud.

Una prueba inicial desarrollada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. resultó defectuosa, lo que provocó semanas de demoras para médicos frustrados y autoridades locales de salud pública que no podían confirmar presuntos casos de contagios. Desde entonces, EE.UU. ha realizado cambios en la prueba y ha tomado medidas para ampliar la disponibilidad.

Estados Unidos ha informado de casi 4,8 millones de casos de covid-19 y más de 156.000 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.

Aclamando a Azar como “amigo de Taiwán”, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Taipei dijo el miércoles que se reuniría con la presidenta Tsai Ing-wen durante el viaje.

