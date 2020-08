Uruguayo Siboldi asegura que León será un parámetro para medir al Cruz Azul

El entrenador de Cruz Azul, Robert Siboldi, da indicaciones a sus jugadores. EFE/José Méndez/Archivo

México, 5 ago (EFE).- El uruguayo Robert Siboldi, entrenador del Cruz Azul, aseguró este miércoles que el León será un parámetro para medir a su equipo, invicto en el Apertura 2020.

"El León es un rival muy duro, difícil, ha sido protagonista en los últimos torneos, este no será la excepción. Tienen buenos jugadores y un cuerpo técnico sensacional. Es un parámetro para saber dónde estamos, a dónde vamos y qué nos falta", explicó en rueda de prensa.

Desde la llegada a la dirección técnica de Ignacio Ambriz, antiguo auxiliar de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid, el León regresó a ser un fijo en las fase final, en las que sumó un subcampeonato en el Clausura 2019.

"Nos preparamos de la mejor forma para enfrentar al León sin confiarnos y buscar las opciones que tenemos para desarrollar nuestro fútbol y regalarle un triunfo a la afición en contra de un gran rival", dijo Siboldi.

El Cruz Azul y el León se enfrentarán el sábado en la tercera fecha del Apertura, duelo que podría dejar al ganador en los primeros tres puestos de la clasificación ya que ambos equipos suman cuatro puntos, a dos del líder América.

Para esta tercera jornada, Siboldi podrá contar en el ataque con su compatriota Jonathan Rodríguez, líder goleador de su club al cancelarse el Clausura 2020, suspendido en el triunfo ante Santos Laguna en el primer partido del torneo.

"Jonathan es un jugador importante para el equipo como cada uno que integra el plantel. No le tocó estar, lo suplió Milton (Caraglio), hizo todo su esfuerzo, tuvo opciones de gol, pero no cayeron ante Puebla (duelo de la segunda fecha), partido en el que tuvimos que remar contracorriente y que nos faltó precisión en el ataque", añadió el sudamericano.

El Cruz Azul anunció el martes que su defensa Julio César Domínguez fue hospitalizado por una infección pulmonar, descartando la COVID-19; el estratega sudamericano cree que la enfermedad de su zaguero se debió a que en los primeros partidos tuvieron que jugar bajo intensas lluvias.

"Con Puebla hubo lluvia torrencial casi todo el partido y había frío, no le ayudó en nada. Le pregunté al cuarto árbitro a los 10 o 15 minutos del partido si se podía suspender por la tormenta eléctrica y me contestó que se tenía que jugar sí o sí, la personas de Protección Civil dieron el sí", expresó.