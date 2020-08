Trump dice que virus ‘desaparecerá como todo desaparece’

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que la pandemia de coronavirus está “desapareciendo”, mientras Estados Unidos continúa viendo decenas de miles de nuevos casos diarios y registró 1.380 muertes el martes.

“Esta cosa va a desaparecer. Desaparecerá como todo desaparece”, dijo Trump el miércoles por la mañana en una entrevista telefónica con Fox News. Dijo que Estados Unidos está en “muy buena forma”, mientras promocionaba los indicadores económicos.

Trump también reiteró su presión para que las escuelas reabran, diciendo de manera inexacta que los niños son “casi inmunes” al virus, pero que “los maestros son otra cosa”. Recomendó que los maestros mayores no regresen a trabajar hasta que pase la pandemia.

“Esto es algo terrible que nos envió China”, dijo Trump.

En junio, al menos 260 campistas y empleados en un campamento para dormir en Georgia dieron positivo para el virus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtieron que el incidente mostró que el covid-19 “se extendió eficientemente en un entorno nocturno centrado en la juventud”, un hallazgo que podría tener implicaciones para la reapertura de las escuelas. Los CDC dijeron que el campamento siguió algunas, pero no todas, sus recomendaciones de mitigación.

Trump ha cambiado regularmente entre tomarse el virus en serio en sus comentarios públicos y predecir que desaparecerá. Trump también ha promocionado el potencial de una vacuna, y reiteró el miércoles que cree que habrá una disponible para fin de año.

