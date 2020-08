Toñi Moreno contará toda la verdad sobre ser madre después de los 40 en un libro

17/09/2019 Toñi Moreno, muy sonriente en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Toñi Moreno está siendo la presentadora estrella de este verano desde que le cogió el relevo a Emma García. Y es que volver a los orígenes de uno siempre es algo especial y así es como vemos a la periodista, más llena que nunca. Ahora está pasando por uno de sus mejores momentos, sobre todo personales, porque como bien ha contado ella, el confinamiento ha sido un calvario en toda regla.



No ha sido fácil para nadie, pero para ella que acababa de dar a luz a su hija Lola, ha sido un tormento. Y no queremos expresar con esto que no esté contenta por tener a lo que más quiero entre sus brazos, sino que ha sido muy duro tener que estar pendiente de su hija las 24 horas, con la agonía de lo que estaba ocurriendo afuera y sin poder salir de casa.



Este miércoles ha confesado para la revista Semana que ha escrito un libro que nos va a dejar con la boca abierta. En él contara la verdad sobre quedarse embarazada después de los 40 y es que por mucha ilusión que tengas, siempre hay consecuencias, pero sabemos que Toñi Moreno está más enamorada que nunca de la vida, ahora que la puede ver a través de cuatro ojos. Hay cosas que no se saben y que a ella, por lo menos, no se las contaron, por eso ha decidido escribirlas para todas las mujeres que quieran ser madre a partir de esa edad.



Así es Toñi Moreno, generosa, empática y servicial. Nunca nos cansaremos de decir que la presentadora es uno de los rostros televisivos más alegres del medio, que solo con salir en pantalla ya nos saca una sonrisa. Esperamos con ansia que llegue este momento para poder leer este libro que nace del corazón.