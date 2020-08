Tencent estaría en negociaciones para crear gigante de streaming

(Bloomberg) -- Tencent Holdings Ltd. está en negociaciones para fusionar las plataformas de streaming de juegos más grandes de China, Huya Inc. y DouYu International Holdings Ltd., dijeron personas familiarizadas con el asunto, en un acuerdo que le permitiría dominar la arena de US$3.400 millones.

El titán chino de las redes sociales, que posee una participación de 37% en Huya y de 38% en DouYu, ha estado discutiendo sobre la fusión con las dos empresas en los últimos meses, aunque los detalles aún no se han finalizado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas. Tencent busca convertirse en el mayor accionista de la entidad combinada, dijo una persona.

El acuerdo crearía un gigante en línea con más de 300 millones de usuarios y un valor de mercado combinado de US$10.000 millones, lo que consolidaría el liderazgo de Tencent en los juegos y las redes sociales en China. Ante la creciente competencia de anunciantes de ByteDance Ltd. y el rápido crecimiento de su conjunto de aplicaciones, el operador de WeChat ejecutaría un servicio altamente rentable similar a Twitch, de Amazon.com Inc. Huya y DouYu mantendrían sus respectivas plataformas y marcas mientras trabajarían más estrechamente con el sitio de deportes electrónicos de Tencent, eGame, dijeron las personas.

“Como principal accionista de ambas plataformas, Tencent se beneficiaría porque una fusión eliminaría la competencia innecesaria entre ellas”, dijo Vey-Sern Ling, analista de Bloomberg Intelligence. “La escala ampliada también puede ayudar a impulsar las sinergias de costos y alejar a competidores emergentes”.

Representantes de Tencent y DouYu declinaron hacer comentarios, mientras que portavoces de Huya no respondieron a solicitudes de comentarios.

Tencent refuerza su posición en el mercado local en medio de la creciente hostilidad de la administración Trump hacia las tecnológicas chinas. WeChat tiene una presencia limitada en Estados Unidos y Trovo Live, un servicio de streaming de juegos centrado en dispositivos móviles para consumidores estadounidenses, está apenas en las etapas iniciales.

El mercado de streaming de juegos de China generaría ingresos estimados de 23.600 millones de yuanes (US$3.400 millones) este año, según iResearch. Las redes de streaming del país dependen de la popularidad de los jugadores estrella y los consejos y regalos virtuales que los fanáticos compran, lo que intensifica la competencia por los nombres más reconocidos. Empresas como Chushou TV, apoyada por Google, cerró sus servicios después de no lograr atraer nuevo capital, mientras que CC Live, de NetEase Inc., ha encontrado un pequeño nicho en la transmisión de sus propios títulos.

Nota Original:Tencent Said in Talks to Create $10 Billion Streaming Giant (2)

©2020 Bloomberg L.P.