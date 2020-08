Supremo avala suspender operaciones policiales en favelas de Río en pandemia

Según el estudio, en junio de este año los homicidios cayeron un 6,2 %, con relación a mayo, los crímenes violentos y letales un 6,8 % y los robos de carga un 11,2 %. EFE /Marcelo Sayao Archivo

Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- La Corte Suprema de Brasil avaló este miércoles que las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro permanezcan suspendidas durante la pandemia, tras una serie de supuestos abusos por parte de los agentes que causaron la muerte de al menos 65 personas en tiempos de confinamiento social.

En sesión virtual y con nueve votos a favor y dos en contra, el Supremo confirmó la cautelar concedida a comienzos de junio por el juez Edson Fachin, una decisión que ya ha dado resultados concretos en junio con una reducción del 74 % en las muertes ocasionadas por la policía.

El 5 de junio el magistrado Fachin ordenó suspender las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, tras corroborar que la violencia policial se había incrementado durante el confinamiento social impuesto para enfrentar la propagación del virus.

Entre los casos citados por el juez figuran un menor de edad, João Pedro Mattos, de 14 años, quien a mediados de mayo fue tiroteado en su propia casa durante un operativo policial, tres días después de otra acción de los uniformados que dejó trece muertos en un complejo de favelas al norte de Río de Janeiro.

La reducción de las víctimas a manos de los agentes fue notoria y pasó de 129 muertes en mayo a 34 en junio, tras comenzar a aplicarse la medida, una caída del 74 %, según datos de la Red de Observatorios de Seguridad Pública.

No obstante, la orden permite que se realicen operaciones en "casos absolutamente excepcionales", siempre y cuando estas sean justificadas por escrito por una autoridad competente y comunicadas de inmediato a la Fiscalía en Río.

Esto, porque según la argumentación del magistrado Fachin cuando se llevan a cabo este tipo de operaciones, las autoridades deben tener cuidado "para no poner en un riesgo mayor a la población, a la provisión de servicios de salud pública, ni a la realización de actividades de ayuda humanitaria".

En su último informe, cuando ya veían reflejados los resultados positivos de la medida, la Red de Observatorios señalaba que una política de seguridad "con menos operaciones y tiroteos preserva la vida y no aumenta la criminalidad".

Según el estudio, en junio de este año los homicidios cayeron un 6,2 %, con relación a mayo, los crímenes violentos y letales un 6,8 % y los robos de carga un 11,2 %.