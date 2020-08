Suiza capearía la crisis mejor que otros países europeos

(Bloomberg) -- Se estima que la economía de Suiza sufrirá un menor impacto por la crisis del covid-19 que otros países de Europa, según el instituto económico suizo KOF.

Si bien las condiciones económicas siguen siendo un desafío —aproximadamente 14% de las 4.500 empresas encuestadas creen que su posibilidad de supervivencia está en riesgo grave—, los datos de KOF muestran que el panorama de las empresas está mejorando gradualmente. Las perspectivas para el mercado laboral suizo también han mejorado ligeramente.

Dado que el país se beneficia de una economía bien diversificada, que incluye sectores como productos farmacéuticos y servicios financieros que no se han visto afectados por la pandemia, la organización mejoró su pronóstico para el año.

Su escenario base, que supone que no hay otro aumento en las infecciones por coronavirus, es de una disminución de 4,9% en el producto interno bruto de Suiza este año, un panorama más optimista que el que se emitió en junio. Sin embargo, incluso con una recuperación en 2021, el PIB a fines del próximo año aún no habrá regresado a su nivel de fines de 2019.

En caso de que exista otro aumento exponencial de las infecciones que requiera el cierre de partes de la economía, el instituto KOF prevé una caída de 6% en el PIB en 2020. Si bien es grave, es tan solo la mitad de la tasa de contracción que el Fondo Monetario Internacional anticipa para Francia, Italia y España.

