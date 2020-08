Rentistas, el 'bicho' que lidera el Campeonato Uruguayo en plena pandemia

El entrenador del equipo de fútbol uruguayo Club Atlético Rentistas Alejandro Cappuccio habla durante una entrevista con Efe el 8 de julio de 2020 en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 5 ago (EFE).- Un apasionado notario como entrenador, una mezcla de experiencia y juventud en su plantilla y el deseo del grupo de seguir fabricando sueños son las claves del sorprendente Rentistas, el 'bicho colorado' que, en plena pandemia del COVID-19, lleva seis meses como líder del Campeonato Uruguayo.

Tras un 2019 en la Segunda División profesional, los tres triunfos conseguidos este año en igual cantidad de presentaciones alcanzaron a los dirigidos por Alejandro Cappuccio para quedar en la cima de la tabla del Torneo Apertura.

Los nueve tantos a favor, los tres en contra y la velocidad de su juego seguramente ilusionaron tanto a sus hinchas como en 1998, cuando el equipo hizo una campaña histórica. Sin embargo, estos aún no pudieron ver el cuarto encuentro, ya que el 13 de marzo quedó suspendido el torneo cuando se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la llegada del coronavirus.

Tras seis meses como líder en un torneo que se reanudará este fin de semana, el técnico cuenta a Efe que siempre soñó con mantenerse ese tiempo y más como líder, aunque deja algo claro: jamás pensó que sería "sin mérito".

A 22 AÑOS DE UNA CAMPAÑA HISTÓRICA

Varias temporadas en Primera, otras tantas en Segunda y cinco ascensos forman parte de la historia del 'bicho colorado', apodo por el que se conoce a este club, cuyo entrenador explica que tiene pocos hinchas "pero fieles" y del que destaca su infraestructura.

De sus estancias en el círculo de privilegio, todos recuerdan la de 1998 cuando el Rentistas se quedó a 90 minutos de la gloria tras caer en la última fecha del Apertura.

Los entonces dirigidos por Martín Lasarte, ese que hizo debutar en Primera División a Luis Suárez (Nacional) y a Antoine Griezmann (Real Sociedad, ESP), llegaron al último partido como líderes y con dos puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, pero el 0-2 sufrido ante el Danubio dilapidó las esperanzas de levantar una copa que alzó el Nacional.

El portero Álvaro Núñez, quien entre 1999 y 2008 defendió al Numancia; el centrocampista Santiago Ostolaza, campeón Intercontinental en 1988; y Mario Rebollo, actual ayudante de campo de Óscar Tabárez en la selección uruguaya, fueron algunos de los jugadores que integraron ese equipo.

EL COMIENZO DE OTRA HISTORIA

En 1999, el Rentistas no tuvo una buena temporada y finalizó penúltimo en la tabla acumulada. Mientras tanto, en la Liga Universitaria y seguramente sin imaginarse que algún día sus caminos se cruzarían, Cappuccio comenzaba a escribir su historia como entrenador a la que hoy acompaña con su otra profesión: el notariado.

Al ser consultado sobre cómo lleva ambos trabajos en paralelo, el director técnico asegura que lo hace "con mucha pasión y con mucho amor", ese que lo lleva a estar de 7.00 a 13.00 horas (10.00-16.00 GMT) en el complejo del 'bicho colorado' y que luego lo traslada a su estudio hasta que finaliza su labor allí.

A pocos días de volver a la actividad y, tras varias semanas entrenando, Cappuccio cuenta que el tiempo que el equipo estuvo alejado fue "duro", pero resalta que los cursos que tomó en línea durante ese tiempo le permitieron volver "un poquito más instruido".

No obstante, el entrenador apunta que los jugadores "lo deben haber sufrido muchísimo" desde varios aspectos, por ejemplo, el económico.

"El sustento emocional y la capacidad de emocionarse del equipo y de poder seguir fabricando sueños hizo que todo sea más llevadero. Tuvimos encuentros Zoom más que nada humanos, más allá del trabajo que le mandaban los profesores para hacer. Se ha formado un grupo muy lindo. Al que veíamos triste o con alguna frustración momentánea intentábamos asistirlo desde lo económico, lo emocional o lo moral", explica.

Así de cercana muestra Cappuccio su relación con una plantilla a la que alaba y de la que resalta sus "interesantes" camadas en la que hay líderes positivos con buenas carreras a nivel internacional, otros jugadores más jóvenes que buscan volver al fútbol de elite por el que pasaron años atrás, y los juveniles "con un espíritu competitivo y de crecimiento muy grande".

Con ellos, el entrenador retornará a la actividad este fin de semana, cuando se medirá al Liverpool, y para mantener el buen paso que llevaba al comienzo solo quiere que sea de una forma: ganando.

Santiago Carbone