Quien gane Abierto de EEUU será un gran campeón pese a las ausencias, dice Nadal

Por Sudipto Ganguly

5 ago (Reuters) - Rafa Nadal dijo el miércoles que el tenista que gane el Abierto de Estados Unidos de este año será un gran campeón pese a varias bajas de renombre, entre ellas la suya propia, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El torneo de Grand Slam sobre superficie dura, que comienza el 31 de agosto, perdió a su campeón defensor masculino ya que Nadal no viajará a Nueva York. La número uno del mundo femenino, Ash Barty, también decidió no participar, preocupada por los riesgos significativos debido al COVID-19.

En una videoconferencia, Nadal dijo que, pese a todo, el torneo no perderá su importancia. "No soy tan arrogante como para decir que el torneo ya no es tan importante porque yo no iré".

Estados Unidos tiene unos 4,8 millones de casos de COVID-19 y la enfermedad ha dejado más 157.000 muertos. Los organizadores del Abierto de Estados Unidos están creando una 'burbuja' bio-segura en Nueva York para celebrar el torneo sin espectadores.

Nadal, ganador de 19 torneos del Grand Slam, cree que podrían anunciarse más bajas en las próximas semanas, pero dijo que espera que la situación evolucione favorablemente para que se celebre el torneo.

"Yo no soy quien para decir si es una decisión acertada o no. Respeto todo el trabajo y la actitud positiva de la ATP y de la USTA (organizador del torneo) por hacer que el tenis vuelva", señaló.

"También respeto a los otros jugadores que decidan ir, porque tengan por ejemplo una situación diferente y quieran ganar un dinero allí que necesitan. Respeto todas las decisiones, pero hoy por hoy es difícil decir si es lo correcto o no", agregó.

Después del Abierto de Estados Unidos, el Masters de Roma es el único evento en pie antes de Roland Garros, donde Nadal también es campeón defensor, tras la cancelación del Abierto de Madrid.

"No se si jugaré Roma o no. Espero noticias del nuevo calendario adaptado después de la cancelación de Madrid y a partir de ahí tendré que tomar decisiones", explicó.

"Estoy preparándome para la tierra en Europa. Depende de cómo esté la situación y si todo está bajo control o no", agregó (Reporte de Sudipto Ganguly en Mumbái; Editado en español por Javier Leira)