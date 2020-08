Portaltic.-Tablets, el Galaxy Watch3 y los Buds Live, los primeros auriculares inalámbricos de Samsung con cancelación de ruido

05/08/2020 Samsung Galaxy Buds Live. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



Samsung ha celebrado este miércoles la presentación de los nuevos productos de su familia Galaxy y, además del esperado Note 20, llegan otros tres productos con los que la compañía coreana completa un rico ecosistema conectado: sus tablets Tab s7, s7+, el reloj inteligente Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live, los primeros auriculares inalámbricos de Samsung con cancelación de ruido activa.



Los Buds Live, que saldrán a la venta por 199 euros (disponibles en tres colores: blanco, negro y bronce), llaman la atención por su particular diseño, en forma de habichuela. Estos nuevos auriculares inalámbricos combinan la experiencia de sonido de AKG con un altavoz de 12 mm más grande y un canal de graves, por lo que "el audio suena profundo y la música se puede disfrutar de forma enriquecida", explican desde la compañía.



El dispositivo incluye tres micrófonos y una unidad de captura de voz para mejorar la experiencia de los usuarios. Estos auriculares cuentan -por primera vez, en el caso de Samsung- con cancelación activa de ruido de tipo abierto, que garantiza la calidad de sonido en directo, con la capacidad de sintonizar (o desconectar) de los sonidos de alrededor.



LA VERSIÓN MEJORADA DE SU RELOJ INTELIGENTE



Los coreanos también han presentado la versión actualizada de su smartwatch, el Galaxy Watch 3, que permite administrar rutinas, actualizar objetivos y hacer un seguimiento del estado de salud. Samsung ha querido mejorar los materiales y ofrecer una versión reducida del bisel giratorio, pero insiste en que este reloj inteligente no solo es atractivo por su diseño, sino que también es el centro de la experiencia de bienestar.



En concreto, con la función de oxígeno en sangre, se puede medir la saturación de oxígeno a lo largo del tiempo, mientras que nueva aplicación Samsung Health Monitor ofrece mediciones de presión arterial y electrocardiograma (disponibles en las regiones donde estas funciones hayan sido autorizadas). Además, cuando se detecta una posible caída, la ubicación se envía de inmediato a los contactos que se han escogido previamente como medida de seguridad.



Por otro lado, Running Analysis ayuda a correr mejor, mejorar la forma y prevenir lesiones, mientras que VO2 max sigue el progreso cardiovascular para proporcionar información sobre el uso de oxígeno. Para aquellos que desean mantenerse en forma mientras están en casa, Samsung Health ofrece más de 120 programas diferentes de entrenamiento cuyo seguimiento se puede realizar desde el reloj. El reloj inteligente de Samsung sale a la venta por 489 euros (41mm de circunferencia) o 519 euros (45mm).



LAS NUEVAS TABLETAS



Por último, Samsung ha presentado sus Galaxy Tab S7 y Tab S7+ (con 5G esta última), dos tablets versátiles que "combinan la capacidad de un PC con la flexibilidad de una tableta y la conectividad de un smartphone", permitiendo realizar videoconferencias sin interrupciones, descargas rápidas y una transmisión prácticamente sin retardo, explican desde la compañía. Asimismo, incorporan un S-Pen mejorado con capacidades similares a la serie Galaxy Note 20.



La pantalla inmersiva de ambas posee una frecuencia de actualización de 120 Hz "para aprovechar al máximo los juegos en la nube y la retransmisión de alta definición con 5G, o hacer ambas cosas al mismo tiempo gracias a la actualización de capacidades multitarea". El modelo más 'premium' alcanza las 12,4 pulgadas en una pantalla Super AMOLED.



"La tecnología debe hacer la vida más fácil, no más compleja. Por eso hemos introducido cinco nuevos equipos de gran potencia. Individualmente estos dispositivos son herramientas potentes para maximizar el trabajo y el entretenimiento. Pero como parte del ecosistema Galaxy, su integración es total para que el usuario pueda dedicar su tiempo a lo que más le guste", ha señalado TM Roh, presidente y director del área de Comunicaciones Móviles para Samsung Electronics.