Portaltic.-Google Play Música dejará de funcionar definitivamente en diciembre

05/08/2020 Google Play Música pasa a YouTube Music. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 5 (Portaltic/EP)



El servicio de música en 'streaming' Google Play Música dejará de funcionar definitivamente en diciembre de este año, fecha en que Google lo reemplazará por su actual servicio musical, YouTube Music, y en octubre se desactivará en todo el mundo su 'app' y la función de escuchar música en 'streaming'.



Google ya había anunciado previamente el cierre de Google Play Música, y desde el pasado mes de mayo permitía a los usuarios trasladar sus bibliotecas de música y su actividad a la actual YouTube Music.



Ahora, Google ha comunicado que el cierre definitivo de Google Play Música se producirá en diciembre, y hasta entonces comienza un periodo de transición durante el cual los usuarios podrán transferir sus datos, como explica la compañía estadounidense en un comunicado.



En primer lugar, en el mes de septiembre en Nueva Zelanda y Australia y en el mes de octubre en el resto del mundo, Google Play Música ya no permitirá escuchar música en 'streaming' ni utilizar la aplicación del servicio.



A pesar de no poder usar la aplicación, Google Play Música continuará almacenando los contenidos de los usuarios -como las listas de reproducción, los contenidos subidos, las compras y los 'me gusta'- hasta diciembre, para dejar margen a su transferencia a YouTube Music.



Para facilitar este proceso, YouTube Music ha puesto a disposición de los usuarios de Google Play Música una herramienta con la que simplifica la transferencia de su biblioteca musical entre plataformas.



El mes de diciembre, Google Play Música borrará todos los contenidos de las bibliotecas de sus usuarios y dejará de funcionar definitivamente.