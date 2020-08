Ponderación de Apple en el S&P 500 supera la de IBM en 1985

(Bloomberg) -- El mundo se quedó boquiabierto hace dos años cuando el valor de mercado de Apple Inc. cruzó la barrera de US$1 billón por primera vez. Pero ese logro no era tan significativo considerado desde otra perspectiva: el tamaño relativo.

Esto se debe a que, incluso con un precio de 13 dígitos, la posición de Apple entre sus pares en agosto de 2018 no era tan asombrosa: la compañía había crecido, pero también lo había hecho todo el mercado. Como resultado, su peso en el S&P 500 era comparable a titanes pasados en sus días de apogeo, tales como Exxon Mobil Corp. e IBM Corp.

Pero ahora, con casi US$900.000 millones más, eso está cambiando: la ponderación del valor de mercado Apple ha entrado en territorio desconocido. El título ha aumentado su valor en más del 100% desde agosto, por lo que su peso en el S&P 500 ha superado al de IBM en 1985 para convertirse en el mayor en 40 años.

“Estamos en este mercado donde los ganadores van a ganar, y van a ganar a lo grande”, dijo Kim Forrest, directora de inversiones de Bokeh Capital Partners.

Con un 6,5%, la participación del fabricante de iPhone en el S&P 500 superó el récord del 6,4% que IBM tenía hace 35 años, según datos compilados por S&P Dow Jones Indices y Bloomberg. En total, el valor de mercado de Apple es de US$1,875 billones, a un 7% de distancia de los US$2 billones.

El avance habla de la fortaleza de una compañía que pocos pueden igualar en un año de pandemia de covid-19. Con un salto del 49% este año, la apreciación de Apple supera a todas las empresas estadounidenses con un valor de mercado superior a los US$300.000 millones, a excepción de Amazon.com Inc. El repunte bursátil ha cobrado impulso después de que los ingresos trimestrales de la compañía fulminaran los pronósticos de Wall Street, gracias a la demanda de nuevos iPhones, iPads y computadoras Mac por parte de consumidores confinados para mantenerse conectados durante la pandemia.

Algunos analistas ya anticipan un valor de mercado de US$2 billones para Apple. Tom Forte de DA Davidson & Co. predice que las acciones subirán a US$480 por acción durante el próximo año más o menos, un precio objetivo que representa una ganancia del 9,4% de los niveles actuales e implica una capitalización de mercado de US$2,05 billones.

Las acciones de Apple han ganado un 18% en los últimos siete días, la mayor cantidad desde 2009. La compañía ha agregado US$570.000 millones en valor este año, más que el total de todas menos cuatro compañías en el S&P 500.

No obstante, algunos expertos del mercado comienzan a cuestionarse si el ritmo de ganancias es sostenible. Con un PER de 33 veces, la acción cotizaba a una prima del 30% respecto al S&P 500, un nivel no visto en más de diez años.

“No han sacado un nuevo producto, no han sacado una vacuna para salvar al mundo del coronavirus”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak. “Dieciocho por ciento en siete días de negociación sin nuevos productos, eso no significa que sea una fiebre de tulipanes, pero sí que la acción se está volviendo algo parabólica y tiene que volver a bajar”.

Nota Original:As Apple Nears $2 Trillion, Its Share of S&P 500 Hits Milestone

©2020 Bloomberg L.P.