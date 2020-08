Pete Hamill, columnista de New York, muere a los 85 años

Por Daniel Trotta

5 ago (Reuters) - El periodista Pete Hamill, el columnista, editor y autor que personificó las grandes guerras de los periódicos de la Ciudad de Nueva York de otra época, murió el miércoles a los 85 años, reportó el Daily News.

Hamill, un neoyorquino de toda la vida, murió en un hospital de la Ciudad de Nueva York donde fue ingresado después de fracturarse la cadera tras sufrir una caída el sábado, reportó el diario, citando al hermano de Hamill y excolumnista del Daily News, Denis Hamill.

Pete Hamill fue editor y columnista tanto para el Daily News como para el New York Post, un raro periodista famoso que fue tanto un reportero duro como un mentor amable y generoso.

Autor de varias novelas y obras de no ficción cuyos intereses abarcaban desde el arte, los deportes y los asuntos internacionales, Hamill ganó un Grammy en 1975 por escribir las notas del álbum de Bob Dylan "Blood on the Tracks".

"Todos sabían que Pete era un escritor consumado, pero lo que no debería perderse es que era realmente un gran periodista", dijo Lou Colasuonno, la única persona además de Hamill que trabajó como editor tanto en el Post como en el Daily News. "Es irremplazable y una de esas personas que hace grandes a las ciudades", agregó.

Conocido por mantener la calma durante épocas tensas en la redacción, donde trabajó mayormente entre las década de 1960 y 1990, a Hamill también le gustaba ir de tragos a lugares como el Lion's Head, un exbar de escritores en Greenwich Village, aunque había dejado de tomar más tarde.

Documentó su relación con el alcohol en su libro de 1994 "A Drinking Life: A Memoir".

"Había dos Pete Hamills. Uno no mostraba piedad por los acomodados que se aprovechaban de las personas. El otro era absolutamente generoso con sus talentos y su tiempo con los jóvenes", dijo Colasuonno.

Hamill también se convirtió en un blanco de los paparazzi y los chismes cuando salió con mujeres famosas, como Jacqueline Kennedy Onassis y Shirley MacLaine.

Fue amigo de Robert F. Kennedy y estaba con el senador y candidato presidencial demócrata cuando fue fatalmente herido en un hotel de Los Ángeles en 1968.

Hamill era conocido por su amistosa rivalidad con el famoso columnista del Daily News Jimmy Breslin.

Mientras Breslin personificaba la simpatía con el hombre común, el estilo de Hamill era más erudito y poético, a pesar de haber abandonado la escuela secundaria. Ambos fueron el tema del documental de HBO "Breslin and Hamill: Deadline Artists".

(Reporte de Daniel Trotta y Maria Caspani. Editado en español por Lucila Sigal)