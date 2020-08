Perú supera los 20.000 fallecidos por COVID-19 con casi 440.000 contagios

En lo que va de la pandemia, Perú, convertido en el tercer país de Latinoamérica y séptimo del mundo con más contagios, ha realizado 2.440.184 pruebas de descarte, entre serológicas y moleculares, y 439.890 resultaron positivas. EFE /Jorge Esquivel /Archivo

Lima, 4 ago (EFE).- Perú superó este martes los 20.000 fallecidos por COVID-19, con casi 440.000 casos de contagio y más de 22.000 pruebas realizadas para descartar la enfermedad en las últimas horas.

El ministerio de Salud informó que el lunes se realizaron pruebas a 22.327 personas, de las cuales 3.797 resultaron positivas, y que en los últimos siete días se han confirmado 2.993 positivos adicionales.

Con lo cual en el reporte diario se sumaron 6.790 casos positivos a la COVID-19 en el territorio peruano.

En lo que va de la pandemia, Perú, convertido en el tercer país de Latinoamérica y séptimo del mundo con más contagios, ha realizado 2.440.184 pruebas de descarte, entre serológicas y moleculares, y 439.890 resultaron positivas.

El ministerio precisó que 13.798 pacientes están hospitalizados, 26 más que el lunes, de los cuales 1.418 se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica.

MÁS DE 300.000 ALTAS MÉDICAS

Asimismo, 4.366 pacientes que dieron positivo al coronavirus han recibido el alta médica en las últimas horas, después de cumplir con el tratamiento de salud o el aislamiento en su domicilio, con lo cual suman 302.457 pacientes recuperados.

En casi cinco meses de la llegada de la pandemia a Perú, un total de 20.007 personas han fallecido con diagnóstico confirmado de la enfermedad, con 196 decesos producidos desde la víspera.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo el lunes en su presentación ante el Congreso que "las cifras van a seguir subiendo. Nuestras cifras están muy difíciles, todas. No solamente las cifras de los fallecidos, las cifras de los positivos también están sumamente complejas".

"Hay un desfase muy importante y en relación a ese desfase tenemos que actuar", afirmó en referencia al reporte de fallecidos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) que, por lo menos, duplica la cifra oficial del ministerio.

ATENCIÓN EN AYACUCHO

La surandina región de Ayacucho fue este martes el foco de atención para la Defensoría del Pueblo, pues en su hospital regional no se está haciendo un uso eficiente de todos los puntos de oxígeno que tiene ese establecimiento, a pesar de que este suministro es el más necesitado para los pacientes afectados por la Covid-19.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar, alertó que el personal del área de obstetricia utiliza una de las salas destinadas para las pacientes, que tienen al menos dos puntos de oxígeno, para su descanso.

"Se desaprovechan estos puntos de oxígeno y que todo el personal sanitario tenga espacios adecuados para su descanso para evitar vulnerar el derecho de acceso a la salud de la población y derechos laborales del personal obstetra", declaró Pacheco-Villar.

Asimismo, la defensoría señaló que también se desaprovechan tres puntos de oxígeno en una sala de cuidados intensivos de neonatos y que una sola enfermera se encarga de cuidar a once recién nacidos, algunos de los cuales están contagiados de Covid-19.

En esta región, el ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), ha iniciado la construcción de dos módulos de atención temporal con 50 camas en cada uno en el Hospital de Contingencia Miguel Ángel Mariscal Llerena.

"En Ayacucho hemos afirmado y habilitado al 100 % el terreno de 4.000 metros cuadrados y estamos avanzando con la infraestructura. Sin embargo, tenemos pendiente que las autoridades regionales concluyan la habilitación del servicio de agua, desagüe y punto energía", explicó el coordinador general del Pronis, Fredy Jordán.

De la misma forma, esta entidad instalará un módulo de atención temporal, con 50 camas para pacientes Covid, en la región selvática de Huánuco en el hospital de Tingo María.

IGLESIA CATÓLICA COMBATE EL HAMBRE

La campaña "Por un Perú sin hambre", organizada por la Conferencia Episcopal Peruana y la Fundación Teletón San Juan de Dios, logró recolectar 698.669 soles (205.000 dólares) para asegurar el funcionamiento de 100 comedores parroquiales, que ofrecen el almuerzo diario a 10.000 personas afectadas por la pandemia.

Las jurisdicciones eclesiásticas de Lima, Callao, Chosica, Carabayllo, Lurín, Trujillo, Iquitos, Jaén, Huancayo y Huánuco tienen tres comedores cada una, mientras que otras 36 jurisdicciones en el país manejan dos comedores solidarios.